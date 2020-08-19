«Заводчан запугивают, а мы хотим все по закону». Что происходит на «Нафтане», где требуют отставки Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Новополоцкий завод «Нафтан» заявил о том, что будет бастовать с 29 августа, если к тому времени Александр Лукашенко не уйдет в отставку. На предприятии собирают подписи под открытым обращением к народу Беларуси. Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила 19 августа TUT.BY, что начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта.



Работники «Нафтана» 17 августа на собрании, на котором они озвучили свои требования властям

— Мы распечатали двусторонние бланки. С одной стороны — текст нашего обращения к народу, со второй — табличка с графами: ФИО и все шесть пунктов требований. И человек пишет: согласен или не согласен — по каждому пункту, ставит подпись и дату. Это мы делаем для того, чтобы понимать, каким образом будем реализовывать свое право на забастовку и сколько народа на заводе нас поддерживает, — поясняет Ольга Бритикова.

Это обращение распространили во всех структурных подразделений завода.



Обращение работников «Нафтана» к народу. Фото предоставлено Ольгой Бритиковой

У «нафтановцев» — шесть «глобальных требований», как они сами их называют:

Отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия;

с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия; Отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной ;

; Освобождение всех политзаключенных и задержанных в ходе мирных акций протеста;

Прекращение насилия и преследования мирных граждан со стороны силовых структур;

Расследование всех случаев насилия над протестующими (и не протестующими) и привлечение к ответственности виновных;

Новые, прозрачные и честные выборы с привлечением международных наблюдателей.



Листовки, которые распространяют на «Нафтане». В них разъясняется, что такое забастовка. Фото предоставлено Ольгой Бритиковой

— Люди ставят подписи. А многие ее хотели бы поставить, но боятся. Эти списки пытаются забрать начальники, работникам говорят: мол, смотрите, с вами потом просто не продлят контракт. То есть давление присутствует. Людей запугивают, и они считают, что, ставя подпись, они подписывают «заявление на расторжение контракта». Поэтому я разъясняю работникам: подпись под требованиями сейчас еще не означают согласие на забастовку. Эта подпись лишь означает, что человек согласен или не согласен с тем или иным пунктом требований. Условно говоря, пока это обмен мнениями.

Бритикова просила сегодня эфир на заводском радио, чтобы объяснить это работникам:

— Но мне выступить не дали.

Ольга Бритикова и представители коллектива «Нафтана» просят помощи у юристов:

— Нужен взгляд профессионалов, чтобы они нас проконсультировали, насколько наши действия — по сбору подписей и другие — сейчас соответствуют закону. И насколько правильно составлены тексты нашего открытого обращения к народу и листовки, которую раздают рабочим. Мы хотим, чтобы все было по закону.

Если вы готовы проконсультировать нафтановцев, напишите на nn@tutby.com или в бот телеграма . Мы свяжем вас с Ольгой.

Напомним, 17 августа состоялась встреча работников новополоцкого завода «Нафтан» с главой КГК Иваном Тертелем. На ней «нафтановцы» выдвинули ряд требований республиканским властям, властям Полоцка и Новополоцка, а также руководству завода. Их озвучила начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова.

В частности, от своего начальства рабочие «Нафтана» требуют не оказывать давления на тех, кто участвует в мирных акциях протеста. А от администраций Полоцка и Новополоцка люди требуют, чтобы им не препятствовали мирно выражать гражданскую позицию и не трактовали это как «несанкционированные акции». Еще одно требование — порядок в двух городах должны обеспечивать только местные сотрудники милиции.

Требования заводчан к руководству «Нафтана» и профсоюзу выполнены процентов на 90%, говорит Бритикова.

— А вот руководство Полоцка и Новополоцка на требования заводчан еще не откликнулось. Ответ от них пока не пришел, — отмечает она.

Сейчас ОАО «Нафтан» работает в штатном режиме. Однако заводчане начнут забастовку, если в 10-дневный срок не будет выполнено их «глобальное требование № 1» — отставка Александра Лукашенко.

— Забастовка в таком случае начнется с 29 августа. Собрание рабочих, на котором мы озвучили свои требования, состоялось 17 августа. Еще два дня нужно, чтобы республиканские и местные власти получили наше обращение с требованиями. Получается, что отсчет 10-дневного срока начинается 19 августа, — поясняла Ольга Бритикова.

Это будет забастовка без остановки мощностей предприятия:

— Очень важно не нанести урон экологии, чтобы мы не стали в руинах, чтобы не было бестолкового исполнения. У нас есть химическое производство, с особо ядовитыми веществами, на «Нафтане» — горючие вещества разных классов опасности, у нас серная кислота. Процесс сложный. Это не конвейер остановить. И вопрос полной остановки завода не рассматривается. Это будет поэтапно, враз предприятие никто не остановит.