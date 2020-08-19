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БДИПЧ ОБСЕ выступило с резким заявлением по ситуации в Беларуси

19.08.2020 15:44 — Разное |  
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Все задержанные на мирных акциях протеста должны быть немедленно освобождены, необходимо провести беспристрастное расследование всех случаев нарушения прав человека, говорится в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека.

«БДИПЧ глубоко встревожено произвольными арестами и сообщениями о пытках и других формах жестокого обращения со стороны белорусских властей, когда задержанные содержатся без связи с внешним миром и лишены доступа к медицинскому обслуживанию и юридической консультации, — говорится в заявлении. — БДИПЧ особенно обеспокоено сообщениями о случаях сексуального и гендерного насилия, включая угрозы изнасилования. Запрет на пытки и другие виды жестокого обращения является абсолютным».

БДИПЧ призывает власти «немедленно прекратить все действия, которые приравниваются к пыткам», пишут naviny.by.

«Все лица, виновные в нарушениях прав человека, должны быть привлечены к ответственности, а жертвам должна быть предоставлена надлежащая компенсация», — подчеркивается в заявлении.

БДИПЧ также сожалеет об отсутствии эффективного реагирования на заслуживающие доверия сообщения о широко распространенных нарушениях в ходе президентских выборов 9 августа.

«Властям Беларуси настоятельно рекомендуется принять незамедлительные меры для решения проблемы отсутствия беспристрастности избирательной администрации на всех уровнях, которая, как было установлено предыдущими наблюдениями БДИПЧ за выборами, находится под контролем правительства, — отмечается в заявлении. — Любой случай халатности должен быть тщательно расследован. Должны быть обеспечены эффективные средства правовой защиты от всех нарушений. Чтобы предотвратить будущие неправомерные действия в этой области, БДИПЧ повторяет давнюю рекомендацию Беларуси реформировать процедуры назначения всех избирательных комиссий с целью повышения их независимости, беспристрастности и эффективности».

 
 
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Все задержанные на мирных акциях протеста должны быть немедленно освобождены, необходимо провести беспристрастное расследование всех случаев нарушения прав...
 
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