Пошел в лобовую с маршруткой: опасный обгон попал на видео под Могилевом

Источник материала:

Опасный обгон едва не привел к лобовому столкновению на трассе под Могилевом. Об этом сообщили в областной ГАИ.

В милицию поступило сообщение о том, что водитель Range Rover вблизи деревни Поплавщина нарушил правила обгона. Инспекторы установили, что водитель внедорожника ехал по трассе Могилев — Бобруйск, при обгоне он не убедился в том, что полоса встречного движения свободна, и создал аварийную обстановку водителю Volkswagen Crafter (маршрутное такси), в котором находились пять пассажиров.

Сотрудники ГАИ выяснили, что за рулем Range Rover находился 45-летний житель Слуцка. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. На нарушителя составили административные протоколы.