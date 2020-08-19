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Пошел в лобовую с маршруткой: опасный обгон попал на видео под Могилевом
19.08.2020 15:44 — Разное |
Опасный обгон едва не привел к лобовому столкновению на трассе под Могилевом. Об этом
В милицию поступило сообщение о том, что водитель Range Rover вблизи деревни Поплавщина нарушил правила обгона. Инспекторы установили, что водитель внедорожника ехал по трассе Могилев — Бобруйск, при обгоне он не убедился в том, что полоса встречного движения свободна, и создал аварийную обстановку водителю Volkswagen Crafter (маршрутное такси), в котором находились пять пассажиров.
Сотрудники ГАИ выяснили, что за рулем Range Rover находился 45-летний житель Слуцка. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. На нарушителя составили административные протоколы.
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На нарушителя составили административные протоколы.
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