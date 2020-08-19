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Лукашенко снова позвонил Путину… чтобы тот сказал кое-что Меркель

19.08.2020 15:44 — Разное |  
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Канцлер Германии Ангела Меркель не должна вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Такую просьбу Александр Лукашенко передал Меркель через российского коллегу Владимира Путина в телефонном разговоре.

Белорусский президент позвонил российскому уже третий раз за последнюю неделю, сказала Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, главы государств координируют свои действия в рамках союзных соглашений, в том числе по ОДКБ.

«Сейчас идут консультации президентов Беларуси и России, главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров - это и Союзное государство и ОДКБ», - сказала Эйсмонт.

Эйсмонт сообщила, что президенты созванивались несколько раз, и один телефонный разговор состоялся сегодня. В нем Лукашенко попросил Путина передать канцлеру ФРГ Ангеле Маркель, чтобы она не вмешивалась во внутренние дела Беларуси.

«Главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», - добавила она.

Белорусский президент отметил, что не видит необходимости разговаривать с Меркель параллельно с разговором с Путиным, так как «это как минимум несолидно».

Тем временем, в Кремле подтвердили, что Лукашенко и Путин действительно созванивались. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, потребности в оказании помощи Беларуси в рамках ОДКБ нет.

«Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет», - сказал Песков.

Напомним, ранее 18 августа президент РФ Владимир Путин 18 августа провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Канцлер ФРГ заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией. 

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель не должна вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Такую просьбу Александр Лукашенко передал Меркель через российского коллегу...
 
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