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Рабочие цехов аммиака «Гродно Азота» попробовали начать забастовку - и разошлись. Рассказываем, в чем дело
19.08.2020 15:44 — Разное |
Рабочие «Гродно Азота» вышли на забастовку. Перед этим актив завода собрался на территории предприятия, чтобы обсудить текущую ситуацию и собрать подписи в коллективе за начало забастовки. В итоге получилось, что в цехах большинство рабочих хотят бастовать. Правда, это желание продержалось недолго.
Около 13.00 около тысячи рабочих «Гродно Азота» вышли за территорию завода, где их ожидала группа поддержки. Перед людьми выступили работники цехов аммиака, они говорят, что это — именно начало забастовки, и свои цеха они могут остановить в течении нескольких часов.
Работники ожидали, что к ним на встречу выйдет руководство. Но нет — и рабочие пока разошлись. Они решили провести тайное голосование по требованиям, и передать их в дирекцию. А пока — пойти к 16.00 поддерживать выходящую на протест (а возможно и забастовку) «табачку» (ГТФ), а потом — на площадь Ленина.
Главные требования азотовцев — отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.
Уже несколько дней подряд работники завода после смены идут колонной по городу и присоединяются к участникам мирных протестов. Также на предприятии было несколько встреч с руководством завода, отрасли, городскими властями и представителями милиции.
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Рабочие цехов аммиака «Гродно Азота» попробовали начать забастовку - и разошлись. Рассказываем, в чем дело
Около 13.00 19 августа рабочие «Гродно Азота» вышли на забастовку - а потом разошлись. Они решили провести тайное голосование по требованиям, и передать их в дирекцию.
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