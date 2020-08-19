Рабочие цехов аммиака «Гродно Азота» попробовали начать забастовку - и разошлись. Рассказываем, в чем дело

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Рабочие «Гродно Азота» вышли на забастовку. Перед этим актив завода собрался на территории предприятия, чтобы обсудить текущую ситуацию и собрать подписи в коллективе за начало забастовки. В итоге получилось, что в цехах большинство рабочих хотят бастовать. Правда, это желание продержалось недолго.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Около 13.00 около тысячи рабочих «Гродно Азота» вышли за территорию завода, где их ожидала группа поддержки. Перед людьми выступили работники цехов аммиака, они говорят, что это — именно начало забастовки, и свои цеха они могут остановить в течении нескольких часов.

Работники ожидали, что к ним на встречу выйдет руководство. Но нет — и рабочие пока разошлись. Они решили провести тайное голосование по требованиям, и передать их в дирекцию. А пока — пойти к 16.00 поддерживать выходящую на протест (а возможно и забастовку) «табачку» (ГТФ), а потом — на площадь Ленина.





Главные требования азотовцев — отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

Уже несколько дней подряд работники завода после смены идут колонной по городу и присоединяются к участникам мирных протестов. Также на предприятии было несколько встреч с руководством завода, отрасли, городскими властями и представителями милиции.



