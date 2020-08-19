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Проверка боеготовности: белорусская армия проводит тактические учения
19.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военные в Беларуси проводят тактические учения. Это плановое мероприятие. Свои маневры армия выполняет в Гродненской области, вблизи Белорусской АЭС, передает «МИР 24».
Позиции около города Островца заняли подразделения ракетных войск и артиллерии. Они заступили на боевое дежурство на полигонах «Гожский» и «Неман». На одном из участков к воздушно-десантной бригаде присоединились пограничные службы. Сейчас войска завершают размещение сил на местности.
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Свои маневры армия выполняет в Гродненской области, вблизи Белорусской АЭС. Одна из основных целей учений – усиление участков государственной границы.
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