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Проверка боеготовности: белорусская армия проводит тактические учения

19.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военные в Беларуси проводят тактические учения. Это плановое мероприятие. Свои маневры армия выполняет в Гродненской области, вблизи Белорусской АЭС, передает «МИР 24».

Позиции около города Островца заняли подразделения ракетных войск и артиллерии. Они заступили на боевое дежурство на полигонах «Гожский» и «Неман». На одном из участков к воздушно-десантной бригаде присоединились пограничные службы. Сейчас войска завершают размещение сил на местности.

«Батарея «Тор» совершила марш в назначенный район, где по прибытию заняли стартовые позиции. Соответственно провели ориентирование боевых машин, маскировку, усовершенствование позиций охраны в инженерном отношении, по налаживанию связи с командным пунктом. После чего батарея своевременно заступила на боевое дежурство с готовностью выполнить перед ней любые поставленные задачи», – сообщил командир батареи зенитно-ракетного полка ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси Григорий Демидович. Одна из основных целей учений – усиление участков государственной границы.



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Свои маневры армия выполняет в Гродненской области, вблизи Белорусской АЭС. Одна из основных целей учений – усиление участков государственной границы.
 
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