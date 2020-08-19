Как политика отразится на экономике? Мнение экспертов

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Леонид Заико, экономист





О забастовках





Забастовки происходят во многих странах мира: и в США, и в Германии, и во Франции, и даже в Зимбабве и ЮАР. Это нормальное явление.





О крупных предприятиях





Ошибка белорусского президента заключалась в том, что, когда началась пандемия, он очень так искусно и элегантно сказал: «А что жрать будем?».





Он считал, что всем нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. В это же время весь мир остановил производство.





И тут мы оказались в роли дураков, то есть мы что-то там пилили, строгали, какие-то колеса ставили на машины, а в это время никто ничего не делал, никому ничего не нужно было. Получается, наши товарные запасы тогда увеличились. Вот сейчас, в тот момент, когда у нас началась борьба «белых женщин против черных мужчин», я анализировал статистику. Могу сказать с уверенностью, что мы можем три-четыре недели вообще ничего не делать.





Даже если все уйдут в отпуск до дня рождения Александра Григорьевича, до 30 августа, это не окажет совершенно никакого воздействия на экономику Беларуси.





Единственная цифра, которая для меня является трагедией, – снижение производства корсетных изделий для женщин на 30%. Это самая серьезная цифра потерь. Но хуже от этого не будет: многим женщинам даже нравится ходить в небольшом количестве одежды.





О ВВП





Уровень потребления газа, электроэнергии в целом не снижался. Белорусский ВВП показал снижение на полтора-два процента максимум. Я в этом не вижу проблем. Беларусь может спокойно отдыхать три недели, мы до этого уже сделали больше, чем надо.





О валюте





Я считаю, что волноваться вопросами движения валютных активов стоит, когда в кармане имеется больше двухсот тысяч долларов. Если меньше – можно спокойно пить кофе и ни о чем не переживать. Движение валюты есть и будет, ведь это составляет основу благосостояния ста-двухсот биржевых валютных спекулянтов.





Лев Марголин, экономист





О забастовках





Забастовки и митинги пока никак не отразятся на экономике Беларуси. Дальше все зависит от того, насколько они будут эффективными и длительными.





О крупных предприятиях





Тут какая ситуация? Если все предприятия дружно остановятся, я думаю, что за неделю все это может кончиться. Никаких особых последствий не будет.





Если не все предприятия остановятся, если они выберут какой-то другой режим, как говорят, «итальянская забастовка» работников по правилам, или там какие-то двухчасовые забастовки, или забастовки один раз в неделю — это может длиться довольно долго, но тоже большого вреда стране это не нанесет.





Хотя, есть, конечно, предприятия, типа «Беларуськалия», «Нафтана», «Полимера», которые работают с сырьевыми ресурсами и работают по большей части на экспорт. Вот они, конечно, могут значительно повлиять на экспортную выручку страны и, соответственно, и на другие составляющие. Я думаю, что на них, прежде всего, будет смотреть власть, и на них будут ориентироваться и другие предприятия.





О валюте





Валюта и дальше будет расти, потому что никаких оснований для того, чтобы росла производительность труда, рос объем производства и так далее, и тому подобное — нет. Никаких реформ не было, а сейчас их не будет и подавно.





Соответственно, ВВП будет, по меньшей мере, стагнировать, а возможно и падать, при том, что зарплаты власть, руководители предприятий постараются сохранить. Соответственно, когда при том же объеме денежной массы сокращается объем всяких благ, которые может государство предложить, происходит девальвация национальной валюты. Так что в ближайшее время нас ничего утешительного в этом смысле не ожидает.