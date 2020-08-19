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Саммит лидеров стран ЕС проходит в Брюсселе: обсуждается ситуация в Беларуси

19.08.2020 17:03 — Разное |  
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Саммит лидеров стран ЕС проходит в Брюсселе: обсуждается ситуация в Беларуси

О ситуации в Беларуси в эти минуты говорят в Брюсселе – на саммите лидеров стран ЕС. Встреча проходит в формате видеоконференции, без участия прессы.

В общем доступе пока лишь протокольная съёмка, на которой видно, что к дискуссии подключены все президенты и главы правительств Евросоюза. Известно, что участники обменяются мнениями о происходящем и обсудят меры реагирования. Сразу после окончания дискуссии состоится специальный брифинг. 

 

 

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О ситуации в Беларуси в эти минуты говорят в Брюсселе – на саммите лидеров стран ЕС. Встреча проходит в формате видеоконференции, без участия прессы. В общем...
 
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