Саммит лидеров стран ЕС проходит в Брюсселе: обсуждается ситуация в Беларуси

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О ситуации в Беларуси в эти минуты говорят в Брюсселе – на саммите лидеров стран ЕС. Встреча проходит в формате видеоконференции, без участия прессы.

В общем доступе пока лишь протокольная съёмка, на которой видно, что к дискуссии подключены все президенты и главы правительств Евросоюза. Известно, что участники обменяются мнениями о происходящем и обсудят меры реагирования. Сразу после окончания дискуссии состоится специальный брифинг.

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