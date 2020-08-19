ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избран президиум Координационного совета белорусской оппозиции

19.08.2020 17:53 — Разное |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

naviny.by

Координационный совет, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сформировал в среду, 19 августа, президиум.

Как сообщает пресс-служба совета, в него вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

 У структуры нет политической программы, цель создания – организация мирной передачи власти.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Координационный совет, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сформировал в среду, 19 августа, президиум.
 
Новости дня
Новости разные
 
Национальная хоккейная лига: продолжается плей-офф Кубка Стэнли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.08.2020
19.08.2020

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика