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Избран президиум Координационного совета белорусской оппозиции
19.08.2020 17:53 — Разное |
naviny.by
Координационный совет, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сформировал в среду, 19 августа, президиум.
Как сообщает пресс-служба совета, в него вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.
У структуры нет политической программы, цель создания – организация мирной передачи власти.
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Координационный совет, созданный сторонниками экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сформировал в среду, 19 августа, президиум.
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