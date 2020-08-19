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Песков: попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне имеют место
19.08.2020 17:06 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Беларуси не было вмешательства извне, передает
«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», - сказал Песков.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности. «Потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и ОДКБ сейчас нет. Но, действительно, в этих союзах ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен», - констатировал представитель российского лидера.
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В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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