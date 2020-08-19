Песков: попытки вмешательства в ситуацию в Беларуси извне имеют место

Источник материала: Ежедневник

В Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Беларуси, считают это недопустимым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Беларуси не было вмешательства извне, передает ria.ru .

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», - сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия при первом запросе окажет помощь Беларуси по обеспечению безопасности. «Потребности в оказании Россией помощи Беларуси по линии Союзного государства и ОДКБ сейчас нет. Но, действительно, в этих союзах ряд обязательств сторон по взаимопомощи предусмотрен», - констатировал представитель российского лидера.