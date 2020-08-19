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Смартфоны BlackBerry вернутся из небытия

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда-то канадская компания RIM была одним из наиболее успешных производителей смартфонов. Ее BlackBerry всегда отличались высочайшим уровнем сервиса и беспрецедентной безопасностью. Однако под давлением iOS и Android канадцы перестали выпускать смартфоны, а потом и вовсе продались китайской TCL. И вот внезапная новость — смартфоны BlackBerry вскоре вернутся.

На рынке новых BlackBerry нет вот уже более двух лет. Сегодня стало известно, что легендарную марку попробует возродить компания OnwardMobility, известная созданием мобильных систем безопасности для предприятий. Смартфоны для нее будут собирать на заводах дочерней компании Foxconn.

Пока о новой модели BlackBerry известно немного. Смартфон хотят выпустить в первой половине 2021 года. Устройство получит аппаратную QWERTY-клавиатуру, будет базироваться на Android и работать в сетях 5G.

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Теги: Новости
 
 
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Когда-то канадская компания RIM была одним из наиболее успешных производителей смартфонов. Ее BlackBerry всегда отличались высочайшим уровнем сервиса и беспрецедентной...
 
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