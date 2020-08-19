Координационный совет отверг угрозы со стороны Лукашенко и приступил к работе

Источник материала: Ежедневник

telegraf.by

Координационный совет продолжит работу вопреки угрозам со стороны президента Александра Лукашенко. Об этом заявил официальный представитель совета Антон Родненков 19 августа.

19 августа началось первое заседание Координационного Совета. Сегодня будет избран Президиум и созданы рабочие группы. «Эти угрозы, скорее, носят вербальный характер. Это попытка запугать общество. Однако мы всерьез это не воспринимаем и продолжаем работу в обычном режиме», — сказал Родненков.

«Мы видим, что государство, власти готовы действовать брутально и с нарушением законов. Не исключаем, что могут и на такие меры (задержания членов совета) пойти. Все члены совета отдают себе в этом отчет. Однако предпосылок для преследований мы не видим. Координационный совет — это неполитический общественный орган. Это не та структура, которая хочет получить власть», — продолжил Родненков.

Наконец, он напомнил, что Совет не является политической партией.

«Этот орган ставит своей целью поиск общественного консенсуса. Без диалога, без построения консенсуса в обществе из сложившегося кризиса не выйти», — подчеркнул Родненков.

Ранее Лукашенко назвал оппозицию «черной сотней» и сказал, что они уже делят портфели. В стране нет столько портфелей, сколько уже выстроились оппозиционеров за ними, говорит Лукашенко. Обещает обеспечить метлами, пишет telegraf.by.