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В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
Источник материала: Onliner
В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны продолжают идти проливные дожди. В результате наводнения в долине реки Янцзы из собственных домов уже эвакуировано более 100 тыс. человек. Сообщается, что уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья», крупнейшей гидроэлектростанции мира, достиг высочайшей отметки с момента открытия объекта. Под угрозой затопления находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ливни продолжаются в этом регионе Китая уже несколько дней. В провинции Сычуань происходящее уже назвали «наводнением столетия». Число эвакуированных местных жителей, чьи дома расположены в долине Янцзы, составляет 100 тыс. человек. Уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья»
Наводнение угрожает и статуе Будды в Лэшане, одному из самых популярных туристических объектов провинции, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст 77-метровой статуи составляет около 1200 лет.
Этот сезон дождей в Китае выдался катастрофическим. В общей сложности наводнения коснулись 27 из 31 провинции страны, что вызвало эвакуацию около 55 млн человек. Число погибших и пропавших без вести достигло 158. Ущерб составил как минимум $20 млрд.
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В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны продолжают идти проливные дожди. В результате наводнения в долине реки Янцзы из собственных домов уже...
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