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В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны продолжают идти проливные дожди. В результате наводнения в долине реки Янцзы из собственных домов уже эвакуировано более 100 тыс. человек. Сообщается, что уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья», крупнейшей гидроэлектростанции мира, достиг высочайшей отметки с момента открытия объекта. Под угрозой затопления находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ливни продолжаются в этом регионе Китая уже несколько дней. В провинции Сычуань происходящее уже назвали «наводнением столетия». Число эвакуированных местных жителей, чьи дома расположены в долине Янцзы, составляет 100 тыс. человек. Уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья» достиг рекордной отметки в 164,2 метра. Максимальный уровень при этом составляет 175 метров. В связи с угрозой переполнения водохранилища администрация энергетического объекта была вынуждена увеличить пропуск воды через плотину с 42 200 куб. м в секунду до 44 000 куб. м. При этом сегодня ожидается продолжение проливных дождей, вызванных прохождением через Сычуань тропического тайфуна Хигос.

Наводнение угрожает и статуе Будды в Лэшане, одному из самых популярных туристических объектов провинции, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст 77-метровой статуи составляет около 1200 лет. Сообщается, что впервые с 1949 года вода добралась до ног объекта. Спасатели пытаются предотвратить подтопление культурного памятника с помощью мешков с песком.

В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек

Этот сезон дождей в Китае выдался катастрофическим. В общей сложности наводнения коснулись 27 из 31 провинции страны, что вызвало эвакуацию около 55 млн человек. Число погибших и пропавших без вести достигло 158. Ущерб составил как минимум $20 млрд.

В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек
В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек

 
 
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В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны продолжают идти проливные дожди. В результате наводнения в долине реки Янцзы из собственных домов уже...
 
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