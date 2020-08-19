В Китае сильное наводнение. Водохранилище ГЭС «Три ущелья» переполняется. Эвакуировано 100 тысяч человек

Источник материала: Onliner

В китайской провинции Сычуань на юго-западе страны продолжают идти проливные дожди. В результате наводнения в долине реки Янцзы из собственных домов уже эвакуировано более 100 тыс. человек. Сообщается, что уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья», крупнейшей гидроэлектростанции мира, достиг высочайшей отметки с момента открытия объекта. Под угрозой затопления находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ливни продолжаются в этом регионе Китая уже несколько дней. В провинции Сычуань происходящее уже назвали «наводнением столетия». Число эвакуированных местных жителей, чьи дома расположены в долине Янцзы, составляет 100 тыс. человек. Уровень воды в водохранилище ГЭС «Три ущелья» достиг рекордной отметки в 164,2 метра. Максимальный уровень при этом составляет 175 метров. В связи с угрозой переполнения водохранилища администрация энергетического объекта была вынуждена увеличить пропуск воды через плотину с 42 200 куб. м в секунду до 44 000 куб. м. При этом сегодня ожидается продолжение проливных дождей, вызванных прохождением через Сычуань тропического тайфуна Хигос.

Stranded residents in SW China's Sichuan province were evacuated to safety on Tuesday. Sichuan activated the highest level of #flood control response for the first time on record, as rain ravaged parts of the province. pic.twitter.com/0GavAZAXVg — China Daily (@ChinaDaily) August 19, 2020

The #ThreeGorges Dam in C China's #Hubei has been ready to face the largest ever flood peak since it was built in 2003 by coordinating with dams at its upper stream in Yangtze River to retain the flood water. https://t.co/a9g6RNiIxT pic.twitter.com/3ux4aabM9I — Global Times (@globaltimesnews) August 19, 2020

Наводнение угрожает и статуе Будды в Лэшане, одному из самых популярных туристических объектов провинции, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст 77-метровой статуи составляет около 1200 лет. Сообщается , что впервые с 1949 года вода добралась до ног объекта. Спасатели пытаются предотвратить подтопление культурного памятника с помощью мешков с песком.













Этот сезон дождей в Китае выдался катастрофическим. В общей сложности наводнения коснулись 27 из 31 провинции страны, что вызвало эвакуацию около 55 млн человек. Число погибших и пропавших без вести достигло 158. Ущерб составил как минимум $20 млрд.











