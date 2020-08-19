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В Минске неизвестный метнул камень в лобовое стекло автомобиля «Стрелы»
Источник материала: Tut.by
Неизвестный камнем разбил лобовое стекло в автомобиле ГАИ. Об этом
Инцидент произошел 11 августа в районе станции метро «Каменная Горка». Экипаж специального подразделения ДПС «Стрела» находился на службе по обеспечению дорожной безопасности и охраны общественного порядка. В это время на дорогу периодически выходили граждане, создавая реальную угрозу безопасности и препятствуя движению. Инспекторы предупреждали их через громкоговорящее устройство, убеждали покинуть проезжую часть и вернуться на тротуар.
— В один момент на дорогу справа выскочил молодой человек и бросил камень, который разбил стекло и видеорегистратор. К счастью, сотрудники ГАИ не пострадали, — рассказали в МВД.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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