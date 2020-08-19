Кто вошёл в президиум Координационного совета для отставки Лукашенко: появился список

Максим Знак (многим он запомнился как юрист штаба Виктора Бабарико) оказывает клиентам юридическую помощь в статусе адвоката, партнера адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС» Минской областной коллегии адвокатов.
Максиму присвоена научная степень кандидата юридических наук. Знак практикует в сфере юридического консалтинга с 2001 года. Максим – арбитр Международной палаты арбитров при Союзе юристов Беларуси. Он также много времени уделяет научной и преподавательской деятельности, являясь старшим преподавателем кафедры гражданского права БГУ.
Общественная деятельность Знака включает членство в общественно-консультационном совете при Мингорисполкоме, а также в комиссии по поддержке предпринимательства Министерства экономики Республики Беларусь. Максим – эксперт исследования Всемирного банка Doing Business с 2011 года, выступает в качестве национального консультанта по приведению норм беларуского законодательства в соответствие с базовыми соглашениями Всемирной торговой организации.
Павел Латушко:
Павел Латушко работал в МИДе. Сначала как атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем – как вице-консул и консул генерального консульства Беларуси в Белостоке. Позжнее занял пост пресс-секретаря МИД.
В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) – на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019). В 2019 году Латушко стал директором Купаловского театра, но был уволен позавчера, из-за чего вслед за ним увольняется вся труппа театра, а вместе с ними и коллектив Купаловского (то есть и другие службы). В театре остаются лишь техники, чтобы он «не сломался».