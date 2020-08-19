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Кто вошёл в президиум Координационного совета для отставки Лукашенко: появился список

19.08.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Координационный совет для передачи власти сегодня проводит свое первое заседание. Уже известно, кто вошел в президиум – это семь человек:

  • Светлана Алексиевич – Нобелевский лауреат, писательница;
  • Лилия Власова – юрист;
  • Сергей Дылевский – лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода; 
  • Максим Знак – адвокат;
  • Ольга Ковалькова – доверенное лицо Светланы Тихановской;
  • Мария Колесникова – соратница Тихановской;
  • Павел Латушко – экс-министр культуры Беларуси, бывший дипломат, экс-посол в Испании, Португалии и Польше.

Чуть подробнее о тех людях, имена которых вам, возможно, малоизвестны 

Лилия Власова:

  • Один из опытнейших медиаторов Беларуси, провела более 150 коммерческих и иных медиаций. 
  • Рекомендована международным справочником Who's Who Legal Mediation 2019 в области медиации.
  • Международный медиатор. Включена в списки медиаторов России, Украины.
  • Удостоена Высшей премией Союза юристов Беларуси в номинации «За вклад в развитие медиации» (2013 год).
  • Эксперт в области коммерческой медиации. Признана авторитетным международным справочником Chambers Global 2016 одним из лучших юристов в области разрешения споров в Беларуси (Band 2).
  • Включена в список самых известных и влиятельных женщин Беларуси за последние 25 лет.

Максим Знак:

Максим Знак (многим он запомнился как юрист штаба Виктора Бабарико) оказывает клиентам юридическую помощь в статусе адвоката, партнера адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС» Минской областной коллегии адвокатов.

Максиму присвоена научная степень кандидата юридических наук. Знак практикует в сфере юридического консалтинга с 2001 года. Максим – арбитр Международной палаты арбитров при Союзе юристов Беларуси. Он также много времени уделяет научной и преподавательской деятельности, являясь старшим преподавателем кафедры гражданского права БГУ.

Общественная деятельность Знака включает членство в общественно-консультационном совете при Мингорисполкоме, а также в комиссии по поддержке предпринимательства Министерства экономики Республики Беларусь. Максим – эксперт исследования Всемирного банка Doing Business с 2011 года, выступает в качестве национального консультанта по приведению норм беларуского законодательства в соответствие с базовыми соглашениями Всемирной торговой организации. 

Павел Латушко:

Павел Латушко работал в МИДе. Сначала как атташе отдела международного публичного права и правовых проблем многостороннего сотрудничества договорно-правового управления, затем – как вице-консул и консул генерального консульства Беларуси в Белостоке. Позжнее занял пост пресс-секретаря МИД.

В дальнейшем являлся послом в Польше (2002−2008), министром культуры Беларуси (2009−2012) – на тот момент он оказался самым молодым министром, послом во Франции (2012−2019). В 2019 году Латушко стал директором Купаловского театра, но был уволен позавчера, из-за чего вслед за ним увольняется вся труппа театра, а вместе с ними и коллектив Купаловского (то есть и другие службы). В театре остаются лишь техники, чтобы он «не сломался».

 
 
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Координационный совет для передачи власти сегодня проводит свое первое заседание. Уже известно, кто вошел в президиум – это семь человек: Светлана Алексиевич –...
 
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