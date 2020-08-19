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В Германии заподозрили выходца из Ирака в серии преднамеренных ДТП

19.08.2020 17:13 — Разное |  
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В Германии заподозрили выходца из Ирака в серии преднамеренных ДТП

В Германии задержан уроженец Ирака, подозреваемый в преднамеренных автомобильных авариях. Об этом информирует Bild.

18 августа 30-летний мужчина на Opel Astra врезался в двух мотоциклистов, они серьезно пострадали. После еще одной аварии с участием подозреваемого водителя мотороллера пришлось реанимировать. Всего по вине задержанного пострадали шестеро, трое из них получили серьезные травмы.

По информации источника, правоохранители не исключают исламистский мотив совершения преступлений. Так подозреваемый после того, как сбил мотоциклистов, вышел из автомобиля с криком «Аллах акбар». Мужчина поставил на крышу машины железный ящик и предупредил, что «все умрут», если к нему кто-то приблизится.

Прокуратура Берлина рассматривает серию аварий как целенаправленную атаку радикального исламиста.

Уточняется, что у подозреваемого в прошлом были психические проблемы.

Фото: Spreepicture

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В Германии задержан уроженец Ирака, подозреваемый в преднамеренных автомобильных авариях. Об этом информирует Bild. 18 августа 30-летний мужчина на Opel Astra врезался в...
 
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