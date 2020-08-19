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Сотрудники Института истории НАН не признали результатов выборов и требуют расформировать ОМОН

19.08.2020 17:53 — Разное |  
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Сотрудники Института истории Национальной академии наук подписали заявление с требованиями к властям.

Сотрудники Института истории НАН не признали результатов выборов и требуют расформировать ОМОН
Сотрудники Института истории Национальной академии наук подписали заявление с требованиями к властям, сообщает «Наша ніва», которая приводит фото документа.

Заявление подписали 38 ученых. Историки пишут:

"9 августа во время проведения выборов Президента Республики Беларуси состоялись массовые фальсификации. Были зафиксированы многочисленные нарушения законодательства. 

Мы выражаем недоверие озвученным Центральной избирательной комиссией результатам. Развязанное после выборов насилие над мирными гражданами, которые выразили свое возмущение, грубо нарушает законность в нашей стране. 

В этой связи мы требуем от властей:

1. соблюдать Конституцию и законы Республики Беларуси,

2. немедленно освободить всех политических заключенных и задержанных граждан страны,

3. прекратить пытки по отношению к людям,

4. наказать всех виновных в разжигании социальной вражды в обществе,

5. расформировать ОМОН,

6. передать тюрьмы и следственные изоляторы в подчинение Министерства юстиции Республики Беларуси,

7.ввести принцип выборности судей».

Среди подписавших заявление - заведующие отделов и председатель профсоюзной организации Института.
 
 
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Сотрудники Института истории Национальной академии наук подписали заявление с требованиями к властям.
 
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