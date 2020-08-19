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Арина Холина о событиях в Беларуси: «Вот что лезет, когда нет тормозов. Ненависть ко всему не уставному»

19.08.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

То, что происходит в Беларуси, вызывает сильные эмоции даже у людей, не живущих в нашей стране. Журналист и блогер Арина Холина на протяжении недели пишет о белорусских событиях, и сегодня опубликовала очередной пост на тему ненависти «к другим». Делимся отрывками, найти пост целиком можно в социальных сетях Холиной:

— Зверства […] в Беларуси — это ад. Но! Есть субтема, тоже очень важная. Особое внимание силовиков получают люди с татухами и длинными волосами. В разных местах читала об этом — и на Медузе, и у Антона Лядова (ютуб-канал The Люди), который приехал в самом начале протестов в Беларусь и сразу попал в тюрьму. Он тоже сказал, что мужик с длинными волосами вызвал у солдат особые чувства.

По словам Антона, из-за волос парня специально не били (били как всех), но заставили жевать их. Плюс к нему нарочно подходили поиздеваться, потюкать. Как бы они делали себе такое «невинное» развлечение — причем Лядов говорит, что им искренне в кайф было (собственно, как и бить).

Понятно, что распоряжения уделять особое внимание волосатым и с татуировками не было (не то что я не верю в зашкаливающий маразм, просто времени уделять внимание такому наверняка не было). Это, я не сомневаюсь, личные пристрастия […] (людей, — Прим. редакции) в форме.

Длинные волосы? Не такой как все? Татухи? Че о себе думаешь? Не важно, что 21 век — и сейчас у всех татухи и длинные волосы. Наверняка, у каких-нибудь одноклассников, соседей, даже друзей этих силовиков также (они ведь живут в реальном мире, в магазин ходят, в кино, у брата жены могут быть татухи или волосы). Но вот что из них лезет, когда нет тормозов. Ненависть ко всему не уставному. Истошная, почему-то с ощущением собственного превосходства.

Именно такие люди — гомофобы. Длинные волосы / как девчонка / п***р — это все одна философия.

Я просто хочу, чтобы кто-нибудь понял, что та же гомофобия — признак всего вот этого. А вы уверены, что ваш друг или вы сами, будучи даже лайтовым гомофобом или еще каким ненавистником, не носите в себе все это? Ну, желание делать людям больно.

Нормальному человеку бессмысленная ненависть не нужна. Если есть такие убеждения, то, возможно, это признак чего-то большего. Склонности к насилию. Мы же увидели, во что превращаются на раз обычные, собственно, люди. Ими движет ненависть к кому-то. Которая дремлет в обычное время. Или проявляется в гомофобии.

Потому что очень надо ненавидеть. Тату. Волосы. Геев. Таджиков. Протестующих. Феминисток. А вообще, я в ужасе, что все вот это живет внутри людей. И что они в одно мгновение превращаются в палачей. В садистов, которые хотят получать долгое и изощренное наслаждение от чужой боли и унижения. Я пока не могу переварить эту информацию, она комом лежит внутри.

 
 
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То, что происходит в Беларуси, вызывает сильные эмоции даже у людей, не живущих в нашей стране. Журналист и блогер Арина Холина на протяжении недели пишет о...
 
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