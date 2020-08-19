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Еще вчера власти Гродно поддержали протест, а сегодня запретили митинги. Что случилось?
Источник материала: KYKY>
Вчера поздно вечером появилась информация, что Гродненские власти перешли на сторону демонстрантов: попросили прощения у задержанных, пообещали, что всех их отпустят и разрешили людям митинговать на центральных площадях. «При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение», — говорилось в сообщении.
Такое заявление (точнее, ответ на требования людей)
Сегодня два источника подтвердили информацию о том, что Гродненские власти натурально передумали.
Сначала Белсат
Затем Еврорадио
Однако, новых заявлений на сайте гродненского исполнительного комитета нет. То есть официально информация пока не подтверждена.
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Вчера поздно вечером появилась информация, что Гродненские власти перешли на сторону демонстрантов: попросили прощения у задержанных, пообещали, что всех их...
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