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Еще вчера власти Гродно поддержали протест, а сегодня запретили митинги. Что случилось?

19.08.2020 19:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера поздно вечером появилась информация, что Гродненские власти перешли на сторону демонстрантов: попросили прощения у задержанных, пообещали, что всех их отпустят и разрешили людям митинговать на центральных площадях. «При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение», — говорилось в сообщении.

Такое заявление (точнее, ответ на требования людей) появилось на сайте гродненского исполнительного комитета. 

Сегодня два источника подтвердили информацию о том, что Гродненские власти натурально передумали. 

Сначала Белсат сообщил, что демонстрантам в Гродно сегодня не дадут электричества и техники, а их митинг на площади Ленина сочтут несанкционированным — со всеми вытекающими.

Затем Еврорадио дополнило, что милиционеры уже начали настоятельно просить демонстрантов покинуть площадь. Также Еврорадио пояснило, что власти Гродно «передумали» после сегодняшней пламенной речи Лукашенко, цитируем: «Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом». 

Однако, новых заявлений на сайте гродненского исполнительного комитета нет. То есть официально информация пока не подтверждена.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера поздно вечером появилась информация, что Гродненские власти перешли на сторону демонстрантов: попросили прощения у задержанных, пообещали, что всех их...
 
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