Еще вчера власти Гродно поддержали протест, а сегодня запретили митинги. Что случилось?

Источник материала: KYKY

Вчера поздно вечером появилась информация, что Гродненские власти перешли на сторону демонстрантов: попросили прощения у задержанных, пообещали, что всех их отпустят и разрешили людям митинговать на центральных площадях. «При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение», — говорилось в сообщении.

Такое заявление (точнее, ответ на требования людей) появилось на сайте гродненского исполнительного комитета.

Сегодня два источника подтвердили информацию о том, что Гродненские власти натурально передумали.

Сначала Белсат сообщил , что демонстрантам в Гродно сегодня не дадут электричества и техники, а их митинг на площади Ленина сочтут несанкционированным — со всеми вытекающими.

Затем Еврорадио дополнило , что милиционеры уже начали настоятельно просить демонстрантов покинуть площадь. Также Еврорадио пояснило, что власти Гродно «передумали» после сегодняшней пламенной речи Лукашенко, цитируем: «Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом».

Однако, новых заявлений на сайте гродненского исполнительного комитета нет. То есть официально информация пока не подтверждена.