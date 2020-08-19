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В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Берлине расследуют серию автомобильных аварий, в результате которых пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака

Местная прокуратура не исключает, что это ДТП совершено намеренно и является террористическим нападением. Вечером 18 августа мужчина на автомобиле въехал в несколько машин, после чего поставил на крышу транспортного средства коробку, заявив, что в ней находятся боеприпасы.

В Берлине в крупной аварии на автобане подозревают 30-летнего уроженца Ирака

Вскрыв ящик, саперы обнаружили лишь инструменты. Виновника ДТП задержали. Им оказался 30-летний уроженец Ирака, предположительно имеющий психические проблемы.    

В результате аварии одна из транспортных артерий Берлина была полностью перекрыта несколько часов. На дороге застряли около 300 человек.  

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Новости Германии. В Берлине расследуют серию автомобильных аварий, в результате которых пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в...
 
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