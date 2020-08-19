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Ну ё-моё, он в адеквате? Поручения Лукашенко МВД, КГБ и другим ведомствам, чтобы «вернуть спокойную страну»

19.08.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал конкретные поручения для стабилизации обстановки в стране.

Ну ё-моё, он в адеквате? Поручения Лукашенко МВД, КГБ и другим ведомствам, чтобы «вернуть спокойную страну»
Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают, — заявил Лукашенко.

Среди других поручений:

Министерству обороны — уделить внимание передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. При необходимости не стесняться выводить вооруженные силы и технику на направления их передвижения.

— Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку еще больше, чем в Минске, — добавил Лукашенко.

МВД — не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске. Защитить трудовые коллективы «от шельмования и угроз улицы».

— Но, слушайте, ведь море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть, — заявил Александр Лукашенко.

КГБ — выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси.

— Как бы ни было сложно, мы должны продолжать эту работу, и работать по максимуму, — подчеркнул Лукашенко.

МИД — организовать работу по информированию руководителей западных государств о ситуации в Беларуси и предупредить их об ответственности за финансирование беспорядков.

— Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится, — добавил он.

СМИ — «разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой „черной сотни“ — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

— Вы это видите. Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом — русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации, — заявил Александр Лукашенко.

Совету министров — обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.
 
— Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать. Ну и внутри же предприятий есть определенный круг людей. Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но тем не менее: хочешь работать — работай (как я уже говорил), не хочешь — за ворота, не мешай работать другим, — заявил Лукашенко.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Александр Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал конкретные поручения для стабилизации обстановки в стране.
 
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