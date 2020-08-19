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Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» спасли маленького оленёнка, которого оставила мама. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Когда животное попало в зоосад, ему было всего несколько дней. 

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Алексей, глава охотничьего хозяйства, теперь не реже одного раза в неделю навещает своего нового друга – интересно наблюдать, как растет оленёнок. Особенно приятно, что животное сразу узнает спасителя и идет ему навстречу.   

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Алексей Иванович, руководитель охотничьего хозяйства ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Суббота была, обходил обход, нашёл его в болоте, в большой траве. По нему было видно, что она его бросила, либо спугнули её. Как обычно, решил забрать, потому что такое явление редко бывает по весне, когда бывают выводки косулят, лосята бывают маленькие. Взял его на руки в машину и привёз сюда.

Олененок был очень слаб, его искусали насекомые. Даже на ногах животное могло простоять меньше минуты. В центре экологического туризма за ним ухаживают ветеринары. Со временем оленёнок окреп. Здесь он получил не только прописку, но и имя – Малыш.

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Инесса Бульцис, экскурсовод Центра экологического туризма «Станьково»:
Изначально пришлось выкармливать его детскими смесями. В дальнейшем мы уже перешли на коровье молоко, и аппетит у него был очень хороший. Примерно за раз он мог выпить полтора литра молока и так где-то 3-4 раза в сутки.

Теперь у оленёнка уже взрослый рацион. Ему дают комбикорм и овёс. Среди излюбленных лакомств и зеленые ветки деревьев. А посетители зоосада иногда угощают его морковью или яблоками. Людей Малыш совсем не боится. Активно подходит познакомиться.

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Кстати, Малышу повезло: у него сразу появился собственный вольер. 15 соток с зелёной травой и домик для животного стали уже привычными. Сначала его держали отдельно от основного стада для безопасности. А потом решили вообще ничего не менять.

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом Центра экологического туризма «Станьково»:
Этот вольер, он у нас предназначен для благородного оленя. Вот и сейчас, этих вот благородных оленей, где у нас находится основное стадо, мы будем переселять в тот вольер. Здесь уже подрастает поколение, то есть подружка нашему Малышу.

Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама

Однако компания у оленёнка появится не раньше, чем через полгода. Его будущая подруга пока еще очень маленькая и находится под пристальным присмотром родителей.

Люди в материале: Алексей Иванович, Инесса Бульцис, Михаил Турыгин

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» спасли маленького оленёнка, которого оставила мама. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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