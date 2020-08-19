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Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» спасли маленького оленёнка, которого оставила мама. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Когда животное попало в зоосад, ему было всего несколько дней.
Алексей, глава охотничьего хозяйства, теперь не реже одного раза в неделю навещает своего нового друга – интересно наблюдать, как растет оленёнок. Особенно приятно, что животное сразу узнает спасителя и идет ему навстречу.
Алексей Иванович, руководитель охотничьего хозяйства ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Олененок был очень слаб, его искусали насекомые. Даже на ногах животное могло простоять меньше минуты. В центре экологического туризма за ним ухаживают ветеринары. Со временем оленёнок окреп. Здесь он получил не только прописку, но и имя – Малыш.
Инесса Бульцис, экскурсовод Центра экологического туризма «Станьково»:
Теперь у оленёнка уже взрослый рацион. Ему дают комбикорм и овёс. Среди излюбленных лакомств и зеленые ветки деревьев. А посетители зоосада иногда угощают его морковью или яблоками. Людей Малыш совсем не боится. Активно подходит познакомиться.
Кстати, Малышу повезло: у него сразу появился собственный вольер. 15 соток с зелёной травой и домик для животного стали уже привычными. Сначала его держали отдельно от основного стада для безопасности. А потом решили вообще ничего не менять.
Михаил Турыгин, заведующий зоосадом Центра экологического туризма «Станьково»:
Однако компания у оленёнка появится не раньше, чем через полгода. Его будущая подруга пока еще очень маленькая и находится под пристальным присмотром родителей.
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Обессиленное животное нашли в болоте. В Дзержинском районе выхаживают оленёнка, которого оставила мама
Новости Беларуси. В центре экологического туризма «Станьково» спасли маленького оленёнка, которого оставила мама. Об этом сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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