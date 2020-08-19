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Поцелуй меня в ... и не только туда: белорусский рабочий в прямом эфире показал Соловьеву куда именно

19.08.2020 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.

Кадр: YouTube


«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.
 «Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — задал вопросы ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и переместил камеру к половому органу, который показал на весь экран.

После этого связь с белорусом прервалась. «Красавчик. Молодец. Вот, видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал Соловьев.


Ранее Соловьев обратился к белорусам с призывом «не дать украсть страну». Ведущий также посоветовал «не поддаваться на литовские, польские, американские и прочие шуточки».

Более недели в городах Белоруссии проходят массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко.

В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии со стороны представителей силовых структур.
 
 
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Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии.
 
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