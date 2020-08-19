Помощник Лукашенко рассказал, сколько страна потеряет из-за протестов, и поддержал ОМОН

О событиях в послевыборной Беларуси рассуждает доктор экономических наук Валерий Бельский. Приводим тезисы из выступления помощника Лукашенко. Полный текст можно посчитать на сайте БЕЛТА. Вот ссылка.
ОМОН и ЦИП
Прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП — не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета — уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве — молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером.
Наконец-то в череде обвинений начала появляться и неангажированная информация позитивного содержания: постельное белье выдавали, кормили, оперативно выпустили после дознания.
Многие сейчас говорят: «Посмотрите, на митинги за перемены выходит столько людей, их большинство». Не стоит переоценивать масштаб. Когда акции стали носить мирный характер и, соответственно, никто им не противодействовал, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, — 40 тыс.
Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами.
Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом. Например, за июль средняя заработная плата составила на БМЗ 1643 рубля, МЗКТ — 1640 рублей, в производственном секторе «Беларуськалия» — 3458 рублей.
Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи — от производства. Нет производства — нет продаж — нет средств — нет социальных гарантий.
По имеющейся информации, на предприятии «Савушкин продукт» несколько сотрудников попытались собраться на митинг. Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: «У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия». И акция быстро сдулась.
Удивляет позиция работников «культурной» сферы, в частности Купаловского театра и его бывшего теперь уже руководителя. Вывешены флаги с «Погоней», громкие заявления, совсем некультурные выкрики из толпы поддерживающих. Однако и в «доковидное» время, и особенно теперь коллектив театра в основной мере на содержании государства (за бюджет, как видим, не только пули для ОМОНа). В рыночных условиях, которые обещали альтернативные кандидаты, придется зарабатывать самим. Готовы?
Однако, предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала С. Тихановская. Например: «Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство». Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции как минимум.