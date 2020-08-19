﻿ Помощник Лукашенко рассказал, сколько страна потеряет из-за протестов, и поддержал ОМОН. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помощник Лукашенко рассказал, сколько страна потеряет из-за протестов, и поддержал ОМОН

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

О событиях в послевыборной Беларуси рассуждает доктор экономических наук Валерий Бельский. Приводим тезисы из выступления помощника Лукашенко. Полный текст можно посчитать на сайте БЕЛТА. Вот ссылка.

ОМОН и ЦИП

  • Прежде чем огулом обвинять правоохранительную систему и государственную власть, нужно тщательно во всем разобраться. И помнить, что ранения и увечья получили более 150 правоохранителей. И, извините, ЦИП — не пятизвездочный отель (для современной молодежи день без интернета — уже трагедия). У нас не Норвегия, где осужденный за расстрел 77 человек (в большинстве — молодежь) живет в трехкомнатном тюремном номере с телевизором и компьютером.
  • Наконец-то в череде обвинений начала появляться и неангажированная информация позитивного содержания: постельное белье выдавали, кормили, оперативно выпустили после дознания.

«Я видел, как людей бьют, а они ползут, извиваясь, словно гусеницы». Говорят пострадавшие от насилия во время задержаний

Митинги

  • Многие сейчас говорят: «Посмотрите, на митинги за перемены выходит столько людей, их большинство». Не стоит переоценивать масштаб. Когда акции стали носить мирный характер и, соответственно, никто им не противодействовал, они собирали, по подсчетам протестующих, около двух сотен тысяч человек. Это пресловутые 3%. По подсчетам правоохранителей, которые должны оценивать реальную угрозу правопорядку и не склонны ее занижать, — 40 тыс.
  • Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами.

Сотни тысяч людей с бело-красно-белыми флагами в центре Минска

Забастовки

  • Забастовку как форму политического протеста выбрали работники государственных (!) предприятий. Лучших. Которым по решению главы государства оказывалась поддержка. С достойной заработной платой, социальным пакетом. Например, за июль средняя заработная плата составила на БМЗ 1643 рубля, МЗКТ — 1640 рублей, в производственном секторе «Беларуськалия» — 3458 рублей.
  • Участники митинга шахтеров заявили, что хотят сохранить эти гарантии, которых их никто не собирался лишать. Но при отсутствии у предприятия денег это будет невозможно. Средства идут от продаж. Продажи — от производства. Нет производства — нет продаж — нет средств — нет социальных гарантий.
  • По имеющейся информации, на предприятии «Савушкин продукт» несколько сотрудников попытались собраться на митинг. Кадровик в образе матроса Железняка вышел и сказал примерно следующее: «У нас на рассмотрении 200 резюме желающих трудоустроиться. Кто хочет митинговать, мы не держим, но, пожалуйста, за воротами вашего бывшего предприятия». И акция быстро сдулась.

Солигорские шахтеры шумят. На площади перед «Беларуськалием» начался массовый митинг

Купаловский

  • Удивляет позиция работников «культурной» сферы, в частности Купаловского театра и его бывшего теперь уже руководителя. Вывешены флаги с «Погоней», громкие заявления, совсем некультурные выкрики из толпы поддерживающих. Однако и в «доковидное» время, и особенно теперь коллектив театра в основной мере на содержании государства (за бюджет, как видим, не только пули для ОМОНа). В рыночных условиях, которые обещали альтернативные кандидаты, придется зарабатывать самим. Готовы?

Уволили директора Купаловского театра Павла Латушко. Весь театр пишет заявления об уходе

Союзное государство

  • Однако, предположим, что в стране начнут реализовываться те посылы, которые сформулировала С. Тихановская. Например: «Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство». Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ. Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса. Благосостояние просядет в той же пропорции как минимум.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О событиях в послевыборной Беларуси рассуждает доктор экономических наук Валерий Бельский. Приводим тезисы из выступления помощника Лукашенко. Полный текст...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики требуют обеспечить им доступ в изоляторы, где содержатся задержанные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика