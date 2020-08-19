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Обыкновенный фашизм: в больницах лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины

19.08.2020 15:43 — Разное |  
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В больницах Гродно лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины, сообщили на условиях анонимности местные врачи-гинекологи интернет-изданию regions.by

Обыкновенный фашизм: в больницах лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины
Ни сами врачи, ни пострадавшие пока не готовы говорить об этом открыто. 

Как рассказали медицинские работники, в больницах города находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины. 

Людей насиловали предметами. 

Для девушек есть угроза потери репродуктивной функции в будущем. 

Всем пострадавшим нужна серьезная психологическая помощь.

Добавим, что высока вероятность, что такое присходило не только в Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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В больницах Гродно лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины, сообщили на условиях анонимности местные врачи-гинекологи интернет-изданию regions.by
 
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