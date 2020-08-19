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Обыкновенный фашизм: в больницах лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины
19.08.2020 15:43 — Разное |
В больницах Гродно лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины, сообщили на условиях анонимности местные врачи-гинекологи интернет-изданию
Ни сами врачи, ни пострадавшие пока не готовы говорить об этом открыто.
Как рассказали медицинские работники, в больницах города находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины.
Людей насиловали предметами.
Для девушек есть угроза потери репродуктивной функции в будущем.
Всем пострадавшим нужна серьезная психологическая помощь.
Добавим, что высока вероятность, что такое присходило не только в Гродно.
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В больницах Гродно лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины, сообщили на условиях анонимности местные врачи-гинекологи интернет-изданию regions.by
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