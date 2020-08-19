Обыкновенный фашизм: в больницах лежат изнасилованные после задержания женщины и мужчины

Ни сами врачи, ни пострадавшие пока не готовы говорить об этом открыто.





Как рассказали медицинские работники, в больницах города находятся девушки, поступившие после ИВС с разрывами шейки матки, в проктологическом отделении лежат мужчины.





Людей насиловали предметами.





Для девушек есть угроза потери репродуктивной функции в будущем.





Всем пострадавшим нужна серьезная психологическая помощь.





Добавим, что высока вероятность, что такое присходило не только в Гродно.



