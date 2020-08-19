Начался суд по жалобе белоруса, избитого людьми в черном (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В суды начали поступать жалобы от людей, которые были задержаны за участие в протестах. Сегодня Гомельский областной суд рассматривал обращение 20-летнего Павла Погарцева. Сайт «Гомельская весна» информирует , что парня арестовали на 10 суток, а освободившись, он сообщил о побоях и издевательствах. Похоже, это первое такое дело. Юрист Леонид Судаленко, который представляет Погарцева, считает, что сегодняшний процесс покажет отношение белорусской Фемиды к происходящему в стране вообще.

Задержание

Погарцев — один из многих. Его задержали 11 августа в центре Гомеля и доставили в Центральный РОВД Гомеля. По словам Павла, его и многих других положили лицом на пол и заставили ползать, избивая при этом резиновыми палками и ногами. Избивавшие были в черной форме, без опознавательных знаков, прятали лица за балаклавами.

— Меня повалили на пол и стали избивать ногами, — цитирует Погарцева «Гомельская весна».

С его слов, всех заставили лежать лицом вниз с завернутыми назад руками. В таком положении они провели около 18 часов. Еды не давали.

На следующий день здесь же, в РОВД, людей стали по одному заводить в кабинет. Незнакомый мужчина в гражданке от имени суда Центрального района арестовал Павла Погарцева на 10 суток. Его доставили в СИЗО, где молодой человек пробыл до обеда 14 августа. Потом неожиданно отпустили.



Фото: gomelspring.org

ЧМТ, ушибы, гематомы

Оказавшись на свободе, Павел отправился к юристу и к медикам. 15 августа в областной больнице Гомеля ему поставлен диагноз «черепно-мозговая травма» и «ушиб головного мозга». Также зафиксированы многочисленные ушибы, гематомы и ссадины по всему телу.

Дата рождения в документе неправильная.



Фото: gomelspring.org

Погарцева госпитализировали в травматологическое отделение.

Подано заявление в СК о возбуждении уголовного дела.

Первый ход: отменить решение «мужчины в гражданке»

Интересы Погарцева в суде представляет Леонид Судаленко. Он определяет подзащитного как «жертву милицейского и судебного произвола». Требования на этом этапе (судя по всему, долгой партии) звучат так: отмена постановления суда первой инстанции об аресте и прекращение дела в отношении Погарцева. Если произойдет чудо и жалоба будет удовлетворена, фигурант административного дела получит право на возмещение вреда в связи с незаконным арестом и содержанием под стражей, отмечает Судаленко.

Дальше, судя по всему, открывается длинный и ветвистый путь к другим юридическим действиям — как по истории Погарцева, так и по другим случаям.

Или не открывается.

«Хочу, чтобы эти люди сидели в тюрьме»

Сегодня жалобу Погарцева рассматривает суд Гомельской области.

Павел лично явился в суд — сегодня его выписали из больницы.

— Завезли в Центральный РОВД, заставляли ползти со связанными за спиной руками, били берцами по голове, — перед заседанием напоминает контекст парень. — Это продолжалось где-то полчаса... Потом лежали на полу где-то 18 часов. Я хочу, чтобы люди, которые это сделали, сидели в тюрьме.





Сложность в том, что опознать кого-то Павел вряд ли сможет. «Эти люди» были в масках и запрещали смотреть на них.

Суд начался. И сразу отложился

В начале процесса Павел Погарцев попросил разрешить видеосъемку и опросить свидетелей. Судья согласился с первым пунктом ходатайства и отклонил второй.





Погарцев настаивает: информация в протоколе задержания — ложь. Говорит, что сопротивления не оказывал, порядок не нарушал. Поэтому требует отменить наказание.

Выслушав, судья решает: рассмотрение дела откладывается на 28 августа с формулировкой «для истребования дополнительных материалов».

Будем следить.

Свидетели

В суд пришли несколько женщин, которые рассказывают, что видели задержание Павла Погарцева. На видео попало его конвоирование.

Наталья — одна из свидетельниц. Говорит, самим было страшно, но снимали и умоляли отпустить парня (тогда не знали, что это Павел Погарцев).

— Мы видели, как он перескочил ограждение и побежал во дворы на улице Кирова. Причем за ним гнались не омоновцы, а солдаты из внутренних войск. Когда вели к машине, никакого сопротивления не было и близко. Мы за ними минут пять шли, умоляли отпустить. Говорили: «Он же ваш ровесник...» Когда кто-то шлем снял, увидели, что там пацаны младше того Погарцева. Смотрят испуганно... Потом подъехал милицейский УАЗ, и его увезли.

(будет дополнено)