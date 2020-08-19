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Лукашенко попросил Путина передать Меркель не вмешиваться

19.08.2020 15:43 — Разное |  
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Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны.



Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РБК

«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — сообщила Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель. Он провел уже несколько телефонных переговоров с Путиным, координируя свои действия в рамках заключенных договоров.

«Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», — сказала Эйсмонт.

«Каким может быть от него [разговора] эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси», — уточнила пресс-секретарь.

Хотелось бы напомним мадам Эйсмонт, что "дестабилизирует ситуацию" НАРОД Беларуси, который не признает сфальсифицированных результатов выборов, возмущен зверствами силовиков против мирно протестующих граждан и требует отставки Лукашенко

И страны Запада, как и всего остального мира, имеют полное право поддержать НАРОД! 
 
 
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Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны.
 
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