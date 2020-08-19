Лукашенко попросил Путина передать Меркель не вмешиваться









РБК Об этом в эфире передачи «60 минут» телеканала «Россия 1» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает





«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — сообщила Эйсмонт.





Она уточнила, что Лукашенко на данном этапе не видит необходимости в разговоре с Меркель. Он провел уже несколько телефонных переговоров с Путиным, координируя свои действия в рамках заключенных договоров.





«Ну вот скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать. По нашему мнению, по меньшей мере несолидно», — сказала Эйсмонт.





«Каким может быть от него [разговора] эффект? Скорее всего, отрицательным, ведь на сегодняшний день главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси», — уточнила пресс-секретарь.





Хотелось бы напомним мадам Эйсмонт, что "дестабилизирует ситуацию" НАРОД Беларуси, который не признает сфальсифицированных результатов выборов, возмущен зверствами силовиков против мирно протестующих граждан и требует отставки Лукашенко





И страны Запада, как и всего остального мира, имеют полное право поддержать НАРОД!