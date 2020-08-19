Голый художник перед шеренгой ОМОНа. История о задержании

Источник материала: Onliner

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Некоторые цитаты из монолога

«В какой-то степени я провел гиперидентификацию с тем электоратом, который ходит на выборы и голосует не за какие-то перемены, а за очередного деспота. Фаллос — это как символ силы, символ животной маскулинной архаичной субстанции. Вместо того чтобы реально пересмотреть структуру политическую, социальную, мы хотим очередного бога на земле, который будет нами управлять, будет говорить, куда нам идти».

«Ко мне начали ломиться в двери неизвестные люди в масках. Одну дверь им удалось выломать, вторую до обеда ковыряли, били, а потом уже взяли топор или какое-то его подобие. В милицию я не звонил, я позвонил адвокату. Я предполагал, что это милиция. Ну кто, кроме милиции, может таким образом себя вести?»

«Я написал в протоколе, что категорически не согласен с тем, что мне вменяют. Потом я резко перестал быть человеком и оказался в той среде, где понятие человек в принципе отсутствует. С тобой поступают не как с животным, а сложно сказать с кем».

«Человек стоит, головой опершись в стенку, в растяжке. Его бьют по почкам, по ногам, головой в бетон».

«Ощущение стабильности, псевдостабильного пространства, стерилизованного пространства государства тает с каждым днем...»