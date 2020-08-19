Столько денег у Нацбанка просто нет: на бирже подорожали все валюты

С начала текущей недели валютная корзина подорожала на 0,71%, а с начала августа уже на 1,60%.





Курс доллара поднялся всего на 0,0018 BYN до 2,4695 BYN/USD. Американская валюта дорожает уже третий день подряд, а с начала месяца её курс вырос уже на 0,0320 BYN до максимума за 119 дней (почти четыре месяца).





Напомним, что исторический максимум курса доллара был установлен на торгах БВФБ 23 марта на уровне 2,6396 BYN/USD.





Во всех обменниках Минска курс продажи доллара уверенно перевалил за 2,52 BYN.





Курс евро вырос ещё на 0,0149 BYN до 2,9485 BYN/EUR — третий абсолютный максимум подряд. Евро уверенно дорожает. За последние пять торгов он четырежды обновил исторический максимум, укрепившись на 0,0627 BYN.





В некоторых обменниках наличный евро продаётся уже выше 3 рублей.





Курс российского рубля прибавил 0,0112 BYN до 3,3713 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 35 дней.





С начала месяца сотня российских рублей подорожала уже на 0,0557 BYN.





Напомним, в связи с острым политическим кризисом в стране резко возрос спрос на валюту. Нацбанк пытается не допустить лезкой девальвации рубля путем значительных валютных интервенций.





Однако ЗВР страны весьма скромны, и хотя кое-какие запасы есть, но с учетом, что в этом году дефицит госбюджета даже по официальных прогнозам составит 5,6 млрд долларов при всем бюджете в 21 млрд, а также около 4 млрд надо будет заплатить по долгам, а новых кредитов сейчас Лукашенко никто не даст, то неизвестно, как долго Нацбанк сможет сдержать рубль от девальвации.