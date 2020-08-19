﻿ «Отпускали сотрудников пораньше, чтобы они смогли вернуться домой». Как изменилась работа заведений Минска из-за протестов?. 21.by
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«Отпускали сотрудников пораньше, чтобы они смогли вернуться домой». Как изменилась работа заведений Минска из-за протестов?

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За последнюю неделю Минск сильно изменился: улицы перекрывают, вдоль дорог стоят люди в белом, машины сигналят, заводы бастуют… А что сейчас происходит с тусовочными местами: открыты ли бары по ночам, ходит ли кто-то пить кофе в центр города? Узнали у владельцев столичных заведений.

Ольга Мазур, владелица бара «Пересмешник»:

— Всю прошлую неделю мы работали днем, до 16:00—17:00, но люди практически не приходили. Сейчас будем смотреть по ситуации. Например, в воскресенье бар был закрыт: все сотрудники пошли на мирный митинг. Мы не можем оставаться в стороне. Два наших сотрудника были задержаны, мой бывший муж отсидел в Жодино 3 дня, моя бабушка, испугавшись взрывов, оказалась в больнице с инфарктом. Поэтому мы активно участвуем в происходящем: вывесили бело-красно-белый флаг в заведении, привозили обеды на Окрестина.

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Теги: Минск
 
 
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За последнюю неделю Минск сильно изменился: улицы перекрывают, вдоль дорог стоят люди в белом, машины сигналят, заводы бастуют… А что сейчас происходит с...
 
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