«Отпускали сотрудников пораньше, чтобы они смогли вернуться домой». Как изменилась работа заведений Минска из-за протестов?

Источник материала: Onliner

За последнюю неделю Минск сильно изменился: улицы перекрывают, вдоль дорог стоят люди в белом, машины сигналят, заводы бастуют… А что сейчас происходит с тусовочными местами: открыты ли бары по ночам, ходит ли кто-то пить кофе в центр города? Узнали у владельцев столичных заведений.

Ольга Мазур, владелица бара «Пересмешник»:

— Всю прошлую неделю мы работали днем, до 16:00—17:00, но люди практически не приходили. Сейчас будем смотреть по ситуации. Например, в воскресенье бар был закрыт: все сотрудники пошли на мирный митинг. Мы не можем оставаться в стороне. Два наших сотрудника были задержаны, мой бывший муж отсидел в Жодино 3 дня, моя бабушка, испугавшись взрывов, оказалась в больнице с инфарктом. Поэтому мы активно участвуем в происходящем: вывесили бело-красно-белый флаг в заведении, привозили обеды на Окрестина.