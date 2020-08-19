﻿ Бывший борец с оргпреступностью: «Так не задерживали даже членов ОПГ». 21.by
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Бывший борец с оргпреступностью: «Так не задерживали даже членов ОПГ»

19.08.2020 20:38 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вот некоторые цитаты из видеомонолога:

  • «Последней каплей было то, что я увидел на Окрестина. Я считаю, что это достойно воздаяния, это не должно так остаться. Там должен быть памятник и аллея».
  • «Я не помню случаев, чтобы ОМОН вот так разгонял. Я видел тогда [в 1990-е] только учения». — «Они — это кто?» — «Члены организованных преступных групп».
  • «Рассказывали ребята, что ходили они на акции, которые устраивала оппозиция. Но они отслеживали тех, кто провоцирует».
  • «Я неоднократно видел задержания преступников, настоящих преступников „Алмазом“ [спецподразделение МВД] в те годы, когда им командовал Наумов [Владимир Наумов — министр внутренних дел в 2000—2009 годах]. И это были совершенно другие задержания, другое отношение к гражданам».
  • «В боевых условиях [в Афганистане] я видел многое. У нас были пленные. Я видел, как их допрашивали. Работая в милиции, я видел некоторые, может быть, безобразия, но такого, что я увидел за последние дни, не видел никогда, даже приблизительно».



  • «Преступно было все! Преступны были беспричинные захваты мирных граждан, преступно было психологическое давление, взрывы гранат, стрельба из ружей... Граждане не давали никакого повода, чтобы с ними так поступали».
  • «Они могли задерживать некоторых граждан, которые могли провоцировать, могли портить имущество, к кому-то приставать. Но не имели права таким образом, как они говорят, пресекать противоправные действия во время несанкционированных митингов или акций».
  • «Я не понимаю, как эти охранники, которые издевались над людьми, дальше будут жить... Конечно, возмездие придет. Все равно каждому придется отвечать за все: как командирам, так и тем, кто исполнял преступные приказы».
  • «У нас всегда было сострадание. Если пленный хотел пить — ему давали воды, если есть — его кормили. Те задержанные, которым пришлось быть на Окрестина... Тот их вид... (А им только поэтому уже можно верить.) То их состояние... Вызывает шок».
  • «Должны пройти следствие, суды, осуждение... И должно быть сделано все, чтобы это никогда больше не повторилось».
 
 
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