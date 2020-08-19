В Могилеве водитель Renault Duster уехала с человеком на крыше авто (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера в Могилеве во время акции протеста произошел инцидент с участием пешеходов и водителя Renault Duster. Видео появилось в интернете. Судя по ролику, водитель начала движение в тот момент, когда перед автомобилем находился мужчина. Тот сначала уцепился за капот, затем оказался на крыше. Водитель, несмотря на это, продолжала движение. Что по этому поводу поясняет МВД?

Видео

Мы не знаем, что происходило до того момента, который попал на видео, а в сети озвучиваются различные версии. Поэтому сосредоточимся на том, что зафиксировано на записи.

Автомобиль находится на регулируемом пешеходном переходе, пешеходам горит разрешающий зеленый сигнал светофора. Перед Renault, перегородив проезд, стоит мужчина, еще несколько человек также направляются к машине с разных сторон. Водитель явно стремится уехать.

Пока автомобиль небыстро продвигался вперед, мужчина, блокировавший движение, забрался на капот, а затем оказался на крыше. Водитель в это время продолжила движение, увеличив скорость. Еще один пешеход упал в непосредственной близости от проезжавшего Renault.

ПДД

В правоохранительных органах сообщили, что люди в этом эпизоде не пострадали, а автомобиль Renault получил повреждения. Соответственно, есть основания говорить о дорожно-транспортном происшествии согласно п. 2.18 Правил дорожного движения: транспортное средство находилось в движении, причинен вред имуществу.





Пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале светофора (п. 16.2 ПДД), кроме того, на регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги (п. 115 ПДД). Пешеходу же запрещается задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности (п. 18.2 ПДД).

Помимо этого, участники дорожного движения обязаны не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения будут выполнять содержащиеся в них требования (п. 7.2 ПДД).





Комментарий УВД

На сайте УВД Могилевской области опубликован официальный комментарий этого инцидента. Оставляем цитату без купюр.

«18 августа около 18:00 при проезде по улице Яцыно в Могилеве движение водителю автомобиля Renault Duster было заблокировано гражданином, который перегородил проезжую часть. В ходе возникшего конфликта к данному транспортному средству подбежали посторонние граждане и стучали по машине. Один из них залез на капот Renault Duster и лег на крышу, при этом причинив транспортному средству механические повреждения. Водитель, опасаясь за свою жизнь и жизнь членов своей семьи, приняла решение продолжить движение до безопасного места. Телесных повреждений никто не получил. В настоящий момент проводится проверка, будет дана правовая оценка.

Необходимо отметить, что в этот момент в непосредственной близости от проезжей части проходило несанкционированное массовое мероприятие, в адрес которого было вынесено официальное предупреждение прокуратуры города Могилева о запрете его проведения в данном месте. Чтобы избежать значительного скопления людей, в целях безопасности гражданам была официально предоставлена площадка у Ледового дворца в связи с проведением другого массового мероприятия в это же время в центре города. Однако данное предписание было проигнорировано, что привело к вышеуказанному происшествию», — сообщили в УВД Могилевской области.