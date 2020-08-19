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Министр культуры назначил и. о. директора Купаловского театра
Источник материала: Партизан
Обязанности директора будет исполнять заместитель министра культуры Валерий Громада, сообщает
Напомним, вчера Минкульт расторг трудовой договор с директором театра Павлом Латушко.
Артисты Купаловского сегодня потребовали, чтобы министр Юрий Бондарь подал в отставку и чтобы на должность вернули Павла Латушко.
Сегодня купаловцы написали заявления на увольнение, которые продемонстрировали Юрию Бондарю. Министр культуры сказал, что заявления будет рассматривать новый директор театра.
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Обязанности директора будет исполнять заместитель министра культуры Валерий Громада, сообщает «Звязда».
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