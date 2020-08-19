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«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Яблочное настроение в день большого праздника. Православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе день получил название Яблочный Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это не значит, что в храмы несут только эти фрукты. Все дары нового урожая освящают святой водой, вспоминают библейские события и молятся о главном.
Мы всё время ходим в храм, и стараемся в обеденное время с работы прибежать. Ну, что – грушки, помидорчики даже. Яблочки, конечно. Деткам, чтобы говорили хорошо, есть такое поверье.
Галина Буро, СТВ:
Конечно, яблоко лишь символ праздника. Верующие вспоминают одно из самых таинственных событий Нового Завета. Когда ученики на горе Фавор увидели преобразившегося Господа.
Протоиерей Александр Ноздрин, духовник Гродненской епархии:
Хочется самой быть чище, лучше, чтобы соответствовать. И сегодня мы молились за самое главное, за свою страну. Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место, чтобы не было никаких волнений. И молились за этих людей, которые выходят в бело-красных, с флагами, потому что они в страшном заблуждении.
Желаю всем жителям города, республики очистить сегодня, если не утром, днём очистить покаянием между собой, близкими. И покаяться в том, что мы делали накануне. Чтобы осветилось сердце и душа, и было светло.
Праздник Преображения Господня выпадает на Успенский пост, но в этот день разрешается его послабление.
Яблочный Спас – второй из трёх Спасов. Впереди ещё Ореховый, его также называют хлебным. Верующие его отметят в следующую субботу.
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«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас
Новости Беларуси. Яблочное настроение в день большого праздника. Православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе день получил название Яблочный...
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