ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти включили заднюю. Митинг в Гродно был объявлен несанкционированным

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Но все равно на площади Ленина в Гродно собрались около 10 тыс. человек.

Сегодня, 19 августа, в Гродно состоялся очередной митинг. На площади Ленина собрались около 10 тыс. человек. Власти внезапно дали задний ход и отменили все договоренности, достигнутые ранее. Протестующим не дали аппаратуры, нормальной площадки, у них не было электричества, чтобы подключить аппаратуру. Поэтому некоторые протестующие выступали со своей техникой.


  
Митинг в Гродно 19 августа. Фото: Василий Молчанов / belsat.eu

Корреспондент «Белсата» говорит, что на площади были милиционеры, которые несколько раз предупреждали, что митинг несанкционированный. Также возле трибуны засветился провокатор с георгиевской лентой, однако его прогнали.

«Было такое ощущение, что людей «кинули». Они очень негативно все восприняли. Но все равно простояли больше часа. Кричали лозунги «Забастовка!», «Лука, уходи!», «Новые выборы».


Завтра, 20 августа, на площади Ленина в 19 часов пройдет очередной митинг.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но все равно на площади Ленина в Гродно собрались около 10 тыс. человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика