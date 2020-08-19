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Эксперт: потерять имидж стабильного и предсказуемого партнёра очень быстро, а восстановить – крайне сложно

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Призывы к забастовкам звучат на некоторых предприятиях в Беларуси. Среди них МТЗ, «Нафтан», «Гродно Азот». Между тем, это может негативно отразиться на репутации этих заводов, а также страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперт: потерять имидж стабильного и предсказуемого партнёра очень быстро, а восстановить – крайне сложно

Александр Гордейчик, директор Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления:
Это ведь кажется на первый взгляд, что мы побастуем – требования примут (а может и не примут), а потом мы это все наверстаем. Но все не так просто, потому что здесь речь еще идет об имиджевой составляющей всего нашего белорусского государства. Мы обрели статус стабильного и предсказуемого партнера. Поверьте, это очень дорогого стоит. Потерять этот имидж, потерять вот эту репутацию очень быстро, а восстановить – крайне сложно.  

Сейчас есть возможность решать все актуальные вопросы, которые волнуют общество – их действительно накопилось и накопилось достаточно много – но именно в правовом поле. И готовность к именно такому варианту развития событий уже неоднократно демонстрировало руководство на всех уровнях. Верх в обязательном порядке должен взять здравый смысл. Вместо топтания на площадях, на улицах нужен диалог.

Люди в материале: Александр Гордейчик

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Призывы к забастовкам звучат на некоторых предприятиях в Беларуси. Среди них МТЗ, «Нафтан», «Гродно Азот». Между тем, это может негативно...
 
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