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Эксперт: потерять имидж стабильного и предсказуемого партнёра очень быстро, а восстановить – крайне сложно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Призывы к забастовкам звучат на некоторых предприятиях в Беларуси. Среди них МТЗ, «Нафтан», «Гродно Азот». Между тем, это может негативно отразиться на репутации этих заводов, а также страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Гордейчик, директор Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления:
Сейчас есть возможность решать все актуальные вопросы, которые волнуют общество – их действительно накопилось и накопилось достаточно много – но именно в правовом поле. И готовность к именно такому варианту развития событий уже неоднократно демонстрировало руководство на всех уровнях. Верх в обязательном порядке должен взять здравый смысл. Вместо топтания на площадях, на улицах нужен диалог.
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Эксперт: потерять имидж стабильного и предсказуемого партнёра очень быстро, а восстановить – крайне сложно
Новости Беларуси. Призывы к забастовкам звучат на некоторых предприятиях в Беларуси. Среди них МТЗ, «Нафтан», «Гродно Азот». Между тем, это может негативно...
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