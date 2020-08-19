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Уборочная кампания. Аграрии собрали более 7 млн 340 тысяч тонн зерна

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии собрали более 7 миллионов 340 тысяч тонн зерна.

Обработано около 90 % всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Уборочная кампания. Аграрии собрали более 7 млн 340 тысяч тонн зерна

Самый большой каравай к 19 августа в Минской области – 1 миллион 875 тысяч тонн. Здесь и самые урожайные поля – хлеборобы собирают сейчас почти по 47 центнеров с гектара. Следом идет Гродненский регион, преодолевший 1,5-миллионный рубеж по намолоту.

А вот хозяйства Брестской области, которые замыкают тройку лидеров, уборку зерновых колосовых культур уже завершили. Их результат – свыше 1 миллиона 300 тысяч тонн, что заметно больше, чем в 2019 году.

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Новости Беларуси. Белорусские аграрии собрали более 7 миллионов 340 тысяч тонн зерна. Обработано около 90 % всех площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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