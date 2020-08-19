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В Минске 20 августа пройдёт ярмарка вакансий. Предложат 500 мест
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередная онлайн-ярмарка вакансий пройдет 20 августа с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мероприятии примут участие шесть организаций Минска – крупные промышленные фармацевтические и перерабатывающие предприятия.
Соискателям предложат более 500 свободных рабочих мест. Минчане смогут ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование.
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Новости Беларуси. Очередная онлайн-ярмарка вакансий пройдет 20 августа с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В мероприятии примут...
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