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Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мингорсовет организовал ежедневный прием граждан по различным вопросам. Так, глава Совета депутатов Андрей Бугров принимает минчан ежедневно по предварительной записи. Также обратиться можно и к председателям профильных комиссий.
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Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мингорсовет...
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