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Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорсовет депутатов организовал ежедневный приём горожан. Куда звонить

Мингорсовет организовал ежедневный прием граждан по различным вопросам. Так, глава Совета депутатов Андрей Бугров принимает минчан ежедневно по предварительной записи. Также обратиться можно и к председателям профильных комиссий.

Люди в материале: Андрей Бугров

 
 
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Новости Беларуси. Местные депутаты будут активнее подключаться к решению проблем минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мингорсовет...
 
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