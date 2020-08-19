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50 тонн соломы сгорело в Смолевичском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожар возник в агрогородке Алесино Смолевичского района на территории сенохранилища хозяйства «Шипяны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сгорело 50 тонн соломы. Никто не пострадал. Огонь разрушил каркас укрытия. Спасателям и работникам хозяйства удалось спасти еще 50 тонн соломы. Причина происшествия выясняется.
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Новости Беларуси. Пожар возник в агрогородке Алесино Смолевичского района на территории сенохранилища хозяйства «Шипяны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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