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50 тонн соломы сгорело в Смолевичском районе

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожар возник в агрогородке Алесино Смолевичского района на территории сенохранилища хозяйства «Шипяны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

50 тонн соломы сгорело в Смолевичском районе

Сгорело 50 тонн соломы. Никто не пострадал. Огонь разрушил каркас укрытия. Спасателям и работникам хозяйства удалось спасти еще 50 тонн соломы. Причина происшествия выясняется.

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Новости Беларуси. Пожар возник в агрогородке Алесино Смолевичского района на территории сенохранилища хозяйства «Шипяны», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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