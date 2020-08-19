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Сергей Лавров: белорусам пытаются навязать свои порядки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О ситуации в нашей стране высказался глава МИД России – Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уверен, что иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси происходит с целью навязать белорусскому народу свои порядки.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
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Новости Беларуси. О ситуации в нашей стране высказался глава МИД России – Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он уверен, что иностранное...
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