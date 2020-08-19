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Драма демократического перехода

19.08.2020 17:53 — Разное |  
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Ситуация в Беларуси – это не геополитическая борьба. Это внутреннее дело, касающееся белорусского народа и режима, который утратил легитимность и изжил себя, считает известный шведский политик и дипломат Карл Бильд.

Драма демократического перехода
Поскольку белорусы в беспрецедентном количестве выходят на улицы, преодолев страх насилия со стороны государства, очевидно, что Александр Лукашенко потерпел неудачу в своей попытке украсть очередные выборы и продлить свое время у власти. По всем стандартам его дни у власти теперь сочтены. 

Многие комментаторы сравнивают ситуацию в Беларуси с «оранжевой» революцией и «Евромайданом» в 2004-05 и 2014 годах соответственно. Но Беларусь – это не Украина, и применение модели Майдана к драме, разыгрывающейся в Минске и других белорусских городах, не особенно полезно.

Хотя внутренние проблемы коррупции и бесхозяйственности, несомненно, сыграли свою роль в политических событиях в Украине после распада СССР, определяющим фактором последующих событий было желание привести страну в лоно Европы. 

Движение Майдана было прямым ответом на попытку тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отказаться от дела европейской интеграции и реформ. Революционеры открыто мобилизовались под знаменем Европейского Союза.

Восстание в Беларуси – другое дело. Внутренние проблемы явно играют более заметную роль, а вопросы об ориентации страны по отношению к Европе или России почти полностью отсутствуют. Белорусы попросту по горло сыты 26-летним правлением человека, который все больше теряет связь с обществом. 

Знаменем революции является в запрещенный бело-красно-белый флаг, который, вероятно, вскоре станет официальным флагом страны (как это было в 1918 и 1991-95 годах). Действительно, никаких других знамен не появилось.

Хотя каждая политическая революция прокладывает свой собственный путь, существуют модели, которые помогут сторонним наблюдателям понять, что может произойти в будущем. 

В случае с Беларусью я бы предложил аналогию не с Украиной, а с Арменией весной 2018 года, когда массовые демонстрации привели к отставке давнего президента Сержа Саргсяна и открыли в стране новую демократическую эру.

Армения, как и Беларусь, всегда имела тесные отношения с Россией – как по историческим, так и по стратегическим причинам. В 2013 году страна воздержалась от присоединения к Грузии, Молдове и Украине в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, вместо этого решив присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

Во время событий 2018 года имелись обоснованные опасения, что Россия каким-то образом вмешается, чтобы предотвратить очередную «цветную революцию» в бывшей советской республике. Но поскольку геополитическая ориентация Армении не менялась, Кремль, похоже, сдержался.

В идеале армянская революция могла бы стать образцом для Беларуси. Ближайшая цель для переходной администрации – подготовить почву для новых президентских выборов под международным наблюдением. 

Чтобы процесс прошел гладко, не следует обсуждать внешнеполитическую ориентацию Беларуси. Выборы и шире –политическая борьба – должны быть связаны исключительно с демократией внутри страны и ни с чем другим.

Чтобы создать условия для «армянской модели», ЕС должен тщательно продумать свои будущие санкции, нацелившись только на тех, кто несет ответственность за очевидную фальсификацию выборов и последующие жестокие репрессии против протестующих. Любые действия, которые увеличат издержи для белорусского общества и экономики в целом, будут контрпродуктивными.

Более того, Европе и другим западным державам нужно будет признать, что новая демократическая Беларусь по-прежнему будет экономически зависеть от России, по крайней мере, на данном этапе. Можно надеяться, что давно необходимые реформы по модернизации белорусской экономики постепенно сделают эти отношения в рамках ЕАЭС более сбалансированными.

Таким же образом, поскольку соглашение об ассоциации с ЕС в украинском стиле не является хорошим вариантом, приоритетом должно быть включение Беларуси во Всемирную торговую организацию и ее поддержка через Международный валютный фонд. Оба эти процесса создадут условия для внутренних экономических реформ, и есть надежда, что демократический режим быстро их примет.

После демократической революции Армения продолжила размещение российской военной базы около Еревана. Россия не имеет сопоставимого военного присутствия в Беларуси, но у нее имеются очевидные интересы безопасности – небольшое подразделение ВВС и два стратегических объекта. 

По этому и подобным оборонным вопросам, которые не представляют угрозы для третьих стран, нет никаких причин, по которым существующие договоренности не должны оставаться в силе.

Согласится ли президент России Владимир Путин на политический переход Беларуси в армянском стиле – конечно, вопрос открытый. В его ближайшем окружении наверняка раздаются параноидальные предупреждения о скользкой дорожке, ведущей к вступлению Беларуси в НАТО. 

Чтобы остановить тех, кто призывает к жестоким репрессиям, чтобы предотвратить провал демократии, Запад должен будет проявить инициативу в своей дипломатии, ясно дав понять, что он будет поддерживать демократическую Беларусь, которая по-прежнему предпочитает поддерживать тесные связи с Россией.

Ситуация в Беларуси – это не геополитическая борьба. Это внутреннее дело, касающееся белорусского народа и режима, который утратил легитимность и изжил себя. Западная дипломатия может помочь белорусскому народу прийти к демократическому результату, но только в том случае, если она будет реализована мудро.
 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация в Беларуси – это не геополитическая борьба. Это внутреннее дело, касающееся белорусского народа и режима, который утратил легитимность и изжил себя,...
 
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