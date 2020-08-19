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В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

19.08.2020 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спасти чью-то жизнь. Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови сразу нескольких групп: первой, второй и третьей с положительным резус-фактором и второй – с отрицательным. Причин дефицита несколько: массовый отъезд студентов из Минска на каникулы и эпидемиологическая обстановка в стране.

Ольга Климович, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по трансфузиологии, главный трансфузиолог УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Донорский ресурс у нас снизился, и мы, конечно же, хотели бы активизировать эту историю, потому что больничные организации открыты, начали работать в обычном режиме и потребность к компонентам крови есть каждый день. Кто является потенциальным донором, кто является донором уже, мы их ждем не только в нашем центре, но и в подразделениях службы города и будем рады, если они к нам придут и мы сможем полностью иметь необходимый потенциал компонентов крови, который необходим городу.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Специалисты рассказывают: иногда для спасения чьей-то жизни профессиональных знаний и умелых рук врачей недостаточно, нужно наполнить пустые сосуды донорской кровью, без которой сердце попросту не заработает. И здесь на помощь приходят неравнодушные добровольцы.

Галина Великая, донор крови:
Всегда хотелось помочь. Я вчера на сайте увидела информацию, что требуются доноры крови, сразу же позвонила, записалась на сегодняшний день. Это совершенно несложно. В рабочие дни предоставляется выходной, никаких вопросов на работе нет, все только за. Не надо бояться. Очень большая поддержка от персонала идет, даже если вы в первый раз, даже, как я, во второй, в принципе подзабывается, что делать. Все очень классно.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Родион Алесюк, донор крови:
Есть ощущение того, что я помогаю. Когда есть свободное время, я стараюсь приходить.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Однако донором может быть не каждый, а только здоровый человек от 18 до 60 лет. Каждый раз, когда доброволец сдает кровь, он проходит обследование. Для многих это даже становится мотивацией вести здоровый образ жизни. Не зря говорят: здоров как донор. По данным Министерства здравоохранения, донор, который регулярно сдает кровь, живет в среднем на 5 лет дольше, поскольку его организм омолаживается.

Ольга Махина, врач-трансфузиолог, заведующая отделением городского центра трансфузиологии УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Если вы хотите стать донором, то необходимо обратиться в поликлинику, в которой вы обслуживаетесь, взять справку о перенесенных заболеваниях, в которой будет указана флюорография, анализ мочи за последний год и для женщин это осмотр гинеколога раз в полгода. Все доноры проверяются по единой донорской базе, где указываются все лица, стоящие на учете в нарко-, психдиспансере, тубдиспансере – всю эту информацию мы получаем. Кроме того, за 48 часов человек не должен употреблять спиртных напитков, он не должен употреблять жирную, острую и жареную пищу.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Для тех, кто переболел COVID-19, также есть возможность поделиться кровью с нуждающимися, однако придется пройти обследования. Это касается и любых других перенесенных простудных заболеваний.   

Ольга Климович:
К каждому донору подходим индивидуально, и, безусловно, если вы переболели COVID-19, то должно пройти не менее 3-4 недель. Если вы себя чувствуете хорошо, готовы выполнить донорскую функцию, все равно, придя сюда, вы пройдете ряд необходимых обследований для того, чтобы был получен допуск для выполнения донорской функции.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Перед тем как попасть к нуждающемуся донорская кровь проходит сложный цикл: заготовка, переработка, обследование, и только после этого она переходит в статус апробированной и готова к переливанию. Хранится эликсир жизни в специальных камерах до 42 дней, каждая группа крови находится отдельно и сортируется по резусам и срокам заготовки.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Надежда Тарасова, заведующая отделением хранения и выдачи компонентов крови УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Вот в таких холодильниках при температуре 2,6 градуса, но здесь выставлена средняя – 3,6, у нас идет такой мониторинг температуры, находятся эритроциты.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Вот так они лежат таким образом. Все они разложены по группам и по резусам. Каждая группа лежит у нас отдельно и еще мы сортируем по срокам заготовки. Допустим, маленьким детям в роддом нужно переливать кровь до 10 дней хранения.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Если вы решились стать донором, перед посещением медучреждения нужно обязательно записаться. Телефон на вашем экране.

В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь

Всю необходимую информацию можно найти на сайте городского центра трансфузиологии или в их Instagram. От решения стать донором может зависеть чья-то жизнь. 

Люди в материале: Ольга Климович, Галина Великая, Родион Алесюк, Ольга Махина, Надежда Тарасова, Валерия Борисевич

 
Теги: Минск
 
 
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Спасти чью-то жизнь. Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови сразу нескольких групп: первой, второй и третьей с положительным резус-фактором и второй –...
 
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