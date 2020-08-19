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В специальных камерах до 42 дней. Показываем, где хранят донорскую кровь
Источник материала: СТВ
Спасти чью-то жизнь. Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови сразу нескольких групп: первой, второй и третьей с положительным резус-фактором и второй – с отрицательным. Причин дефицита несколько: массовый отъезд студентов из Минска на каникулы и эпидемиологическая обстановка в стране.
Ольга Климович, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по трансфузиологии, главный трансфузиолог УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Специалисты рассказывают: иногда для спасения чьей-то жизни профессиональных знаний и умелых рук врачей недостаточно, нужно наполнить пустые сосуды донорской кровью, без которой сердце попросту не заработает. И здесь на помощь приходят неравнодушные добровольцы.
Галина Великая, донор крови:
Родион Алесюк, донор крови:
Однако донором может быть не каждый, а только здоровый человек от 18 до 60 лет. Каждый раз, когда доброволец сдает кровь, он проходит обследование. Для многих это даже становится мотивацией вести здоровый образ жизни. Не зря говорят: здоров как донор. По данным Министерства здравоохранения, донор, который регулярно сдает кровь, живет в среднем на 5 лет дольше, поскольку его организм омолаживается.
Ольга Махина, врач-трансфузиолог, заведующая отделением городского центра трансфузиологии УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Для тех, кто переболел COVID-19, также есть возможность поделиться кровью с нуждающимися, однако придется пройти обследования. Это касается и любых других перенесенных простудных заболеваний.
Ольга Климович:
Перед тем как попасть к нуждающемуся донорская кровь проходит сложный цикл: заготовка, переработка, обследование, и только после этого она переходит в статус апробированной и готова к переливанию. Хранится эликсир жизни в специальных камерах до 42 дней, каждая группа крови находится отдельно и сортируется по резусам и срокам заготовки.
Надежда Тарасова, заведующая отделением хранения и выдачи компонентов крови УЗ «6-ая городская клиническая больница г. Минска»:
Вот так они лежат таким образом. Все они разложены по группам и по резусам. Каждая группа лежит у нас отдельно и еще мы сортируем по срокам заготовки. Допустим, маленьким детям в роддом нужно переливать кровь до 10 дней хранения.
Если вы решились стать донором, перед посещением медучреждения нужно обязательно записаться. Телефон на вашем экране.
Всю необходимую информацию можно найти на сайте городского центра трансфузиологии или в их Instagram. От решения стать донором может зависеть чья-то жизнь.
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Спасти чью-то жизнь. Минскому центру трансфузиологии нужны доноры крови сразу нескольких групп: первой, второй и третьей с положительным резус-фактором и второй –...
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