﻿ Лукашенко утвердил состав правительства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко утвердил состав правительства

20.08.2020 06:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей Национального собрания. Соответствующий указ подписан 19 августа, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко утвердил состав правительства
Фото: president.gov.by

Еще одним указом он назначил членов правительства:

Николая Снопкова — первым заместителем премьер-министра;

Владимира Кухарева — заместителем премьер-министра;

Юрия Назарова — заместителем премьер-министра;

Игоря Петришенко — заместителем премьер-министра;

Александра Субботина — заместителем премьер-министра;

Владимира Колтовича — министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслана Пархамовича — министром архитектуры и строительства;

Юрия Караева — министром внутренних дел;

Андрея Хмеля — министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира Караника — министром здравоохранения;

Владимира Макея — министром иностранных дел;

Игоря Луцкого — министром информации;

Юрия Бондаря — министром культуры;

Виталия Дрожжу — министром лесного хозяйства;

Виктора Хренина — министром обороны;

Игоря Карпенко — министром образования;

Сергея Наливайко — министром по налогам и сборам;

Владимира Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрея Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петра Пархомчика — министром промышленности;

Константина Шульгана — министром связи и информатизации;

Ивана Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергея Ковальчука — министром спорта и туризма;

Алексея Авраменко — министром транспорта и коммуникаций;

Ирину Костевич — министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова — министром финансов;

Александра Червякова — министром экономики;

Виктора Каранкевича — министром энергетики;

Олега Слижевского — министром юстиции;

Валерия Вакульчика — председателем Комитета государственной безопасности;

Дмитрия Пантуса — председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу;

Александра Шумилина — председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентина Татарицкого — председателем Государственного комитета по стандартизации;

Анатолия Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета;

Юрия Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей Национального собрания....
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика