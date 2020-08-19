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Прямая линия с Натальей Кочановой пройдёт 20 августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении трех часов Наталья Кочанова постарается ответить на обращения людей. Как правило, спикер лично принимает граждан, но и общение по телефону не раз показало эффективность. Чтобы оперативно помочь населению, каждая из проблем берется на личный контроль, необходимые поручения даются местным властям.
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии продолжаются. Помочь белорусам в решении насущных вопросов готовы в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24...
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