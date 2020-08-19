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Координационный совет оппозиции: Для выхода из кризиса нужны переговоры и новые выборы

20.08.2020 06:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет, создание которого инициировала Светлана Тихановская, ставит целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, говорится в объявленной на пресс-конференции 19 августа в Минске резолюции совета.

Координационный совет оппозиции: Для выхода из кризиса нужны переговоры и новые выборы

«Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса», — заявила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, которая сегодня вошла в президиум совета.

В документе отмечается, что на выборах президента были зафиксированы многочисленные нарушения избирательного законодательства, с момента начала кампании по политическим мотивам было задержано и арестовано более 7 тыс. граждан. В координационном совете подчеркнули, что правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие и пытки, что привело к человеческим жертвам.

Авторы резолюции указывают на проблемы с легитимностью Александра Лукашенко. «Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов», — отмечают члены совета.

Координационный совет поддержал выдвинутые ранее требования протестующих: прекратить преследования по политическим мотивам, освободить политзаключенных, отменить неправомерные судебные постановления, выплатить компенсации пострадавшим, признать выборы недействительными и провести новые по международным стандартам.

«Координационный совет считает, что единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов. Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — зачитала фрагмент резолюции член президиума совета Ольга Ковалькова.

Координационный совет считает, что до назначения новых выборов и выполнения иных требований народ продолжит реализовывать гражданские права, гарантированные Конституцией, для восстановления законности и справедливости, и поддерживает инициативы, которые обеспечат оказание помощи тем, кто защищает свои права мирными способами.

О создании координационного совета находящаяся в Литве Светлана Тихановская объявила 14 августа. Совет провел 19 августа первое заседание, в ходе которого был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

 
Теги: Минск
 
 
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