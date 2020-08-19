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Фотофакт. Мэрия Киева поддержала протесты белорусов - бело-красно-белый флаг над входом в городскую администрацию
Источник материала: Партизан
Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Беларуси.
В своем "инстаграме" Кличко выложил фото Киевской городской администрации, над входом в которую находится бело-красно-белый флаг. Кроме того, Кличко добавил к записи хештег #жывебеларусь.
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Фотофакт. Мэрия Киева поддержала протесты белорусов - бело-красно-белый флаг над входом в городскую администрацию
Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Беларуси.
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