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Фотофакт. Мэрия Киева поддержала протесты белорусов - бело-красно-белый флаг над входом в городскую администрацию

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Беларуси.



В своем "инстаграме" Кличко выложил фото Киевской городской администрации, над входом в которую находится бело-красно-белый флаг. Кроме того, Кличко добавил к записи хештег #жывебеларусь.
 
 
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Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Беларуси.
 
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