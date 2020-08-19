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Лукашенко предупредил лидеров европейских стран об ответственности за «разжигание беспорядков»

20.08.2020 06:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе очередного заседания Совета безопасности 19 августа Александр Лукашенко поручил МИД «организовать работу по доведению» до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

Лукашенко предупредил лидеров европейских стран об ответственности за «разжигание беспорядков»
Фото: president.gov.by

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — заявил он.

Евросоюз и Украина не признали итоги президентских выборов в Беларуси.

 
 
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В ходе очередного заседания Совета безопасности 19 августа Александр Лукашенко поручил МИД «организовать работу по доведению» до руководителей западных...
 
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