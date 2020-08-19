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Не дожидаясь инаугурации, Лукашенко назначил премьера и правительство Беларуси

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко переназначил Совет министров Беларуси. Все руководители ведомств сохранили свои посты. Но теперь никто из них не сможет сказать, что не понимали, на какую власть работают.

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко главой правительства, сообщает БелТА. Назначены также все министры.

Головченко впервые стал премьер-министром в июне.

Состав Совета министров не претерпел изменений. Свои посты сохранили все министры, включая критиковавшегося протестующими министра внутренних дел Юрия Караева.
 
 
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Александр Лукашенко переназначил Совет министров Беларуси. Все руководители ведомств сохранили свои посты. Но теперь никто из них не сможет сказать, что не...
 
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