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Архиепископа Кондрусевича не пустили в изолятор на Окрестина
Источник материала: Партизан
19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.
Митрополит Кондрусевич пришел к Окрестина / catholic.by
19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.
Как сообщает
В сам изолятор к задержанным митрополита Кондрусевича не пустили. Поэтому после молитвы он больше часа разговаривал с людьми, которые были заключены на Окрестина, и с волонтерами, оказывающими им помощь.
За последние дни митрополит Кондрусевич неоднократно обращался с требованием освободить всех мирных граждан, незаконно задержанных на акциях протеста.
14 августа он обратился с этим требованием к Александру Лукашенко и к другим представителям государственной власти. 18 июня Кондрусевич написал такое же обращение обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву и попросил о личной встрече. Ответа от властей до сих пор нет.
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19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на...
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