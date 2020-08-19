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Архиепископа Кондрусевича не пустили в изолятор на Окрестина

20.08.2020 07:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.


Митрополит Кондрусевич пришел к Окрестина / catholic.by

19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах.

Как сообщает сайт catholic.by, глава белорусских католиков посетил это место вместе с сотрудниками благотворительного католического общества Caritas, Христианского социального центра "Благотворительной миссии Доброго самарянина" и волонтерами. В 15 часов они устроили совместную молитву. 

В сам изолятор к задержанным митрополита Кондрусевича не пустили. Поэтому после молитвы он больше часа разговаривал с людьми, которые были заключены на Окрестина, и с волонтерами, оказывающими им помощь.

За последние дни митрополит Кондрусевич неоднократно обращался с требованием освободить всех мирных граждан, незаконно задержанных на акциях протеста.

14 августа он обратился с этим требованием к Александру Лукашенко и к другим представителям государственной власти. 18 июня Кондрусевич написал такое же обращение обращение к министру внутренних дел Юрию Караеву и попросил о личной встрече. Ответа от властей до сих пор нет.

перевод euroradio.fm
 
 
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19 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич пришел к изолятору на переулке Окрестина, который стал символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на...
 
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